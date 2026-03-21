So kè nhan sắc 3 nàng hậu đình đám Vbiz khi lên màn ảnh rộng: Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Thiên Ân ai đỉnh nhất?

Những năm gần đây, nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt lựa chọn hướng đi mới, xuất hiện trong các dự án phim ảnh, từ điện ảnh đến truyền hình. Nếu trước kia các nàng hậu thường bị nghi ngờ chỉ tận dụng lợi thế ngoại hình khi đóng phim, thì nay không ít người đẹp đã cho thấy sự chuẩn bị bài bản và tinh thần cầu thị khi bước vào lĩnh vực diễn xuất.

Không chỉ ghi dấu ấn trên các sàn diễn, nhiều hoa hậu Việt còn mạnh dạn thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Trên màn ảnh, mỗi người lại mang đến một màu sắc riêng. Trong số đó, Hoa hậu Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân.... là những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Hội An, Quảng Nam. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành một trong những hoa hậu trẻ tuổi nhất lịch sử cuộc thi. Sở hữu gương mặt hài hòa, đường nét thanh tú và nụ cười rạng rỡ, Tiểu Vy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng ngay từ sau đăng quang.

Nhiều năm qua, người đẹp vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí nhờ ngoại hình nổi bật và hình ảnh ngày càng trưởng thành. Cô thường xuyên xuất hiện tại các show thời trang, tham gia MV, quảng cáo và từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất.

Tiểu Vy bắt đầu làm quen với diễn xuất qua sitcom Chủ tịch giao hàng do Trường Giang sản xuất, ra mắt năm 2022. Với dạng vai gần gũi, giàu tính giải trí, đây được xem là bước khởi đầu an toàn để cô rèn luyện biểu cảm, lời thoại và khả năng tương tác trước ống kính.

Sau bộ phim của Trường Giang, Tiểu Vy tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Đảo độc đắc , Mai , và đặc biệt là Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành đạo diễn, ra mắt dịp Tết 2025. Nếu ở Mai , Tiểu Vy chỉ xuất hiện trong một vai cameo với thời lượng ngắn, thì đến những dự án sau, cô dần có nhiều đất diễn hơn để thể hiện khả năng nhập vai.

Trên màn ảnh, Tiểu Vy ghi điểm nhờ gương mặt sáng, thần thái dịu dàng và biểu cảm khá tự nhiên. Vẻ đẹp nữ tính, trong trẻo giúp cô dễ tạo thiện cảm với người xem, đồng thời mang lại lợi thế nhất định khi xuất hiện trong các khung hình điện ảnh.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Vốn là gương mặt quen thuộc của làng mốt Việt, Kỳ Duyên ghi dấu ấn với hình ảnh hiện đại, cá tính và phong cách thời trang nổi bật. Khi tham gia Bộ tứ báo thủ, nàng hậu có cơ hội thử sức với một vai diễn phù hợp với thần thái sắc sảo, bản lĩnh.

Dù không đảm nhận vai chính, Kỳ Duyên vẫn tạo được điểm nhấn nhờ ngoại hình sáng, ánh mắt cuốn hút và phong thái tự tin. Trên phim, nàng hậu mang đến hình ảnh trưởng thành, mạnh mẽ, góp phần giúp nhân vật có màu sắc riêng trong tổng thể tác phẩm.

Vai diễn này không chỉ đánh dấu một bước thử sức đáng chú ý của Kỳ Duyên ở lĩnh vực diễn xuất mà còn giúp cô nhận được giải thưởng liên quan tới điện ảnh.

Đoàn Thiên Ân

Sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi được nhà sản xuất, đạo diễn Thu Trang giao vai Thúy Vân - nữ chính trong phim Nụ hôn bạc tỷ . Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong hành trình lấn sân điện ảnh của người đẹp. Tác phẩm cũng tạo sức hút lớn tại phòng vé Việt đầu năm 2025 khi vượt mốc doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Ngay từ vai diễn đầu tiên, Đoàn Thiên Ân đã nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái tự tin trước ống kính. Người đẹp sinh năm 2000 ghi điểm khi sở hữu vẻ đẹp hiện đại, nụ cười sáng. Tuy nhiên trong bộ phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực chuẩn bị trình làng, Đoàn Thiên Ân lại trở thành chủ đề tranh luận trái chiều về nhan sắc.

Trong phim, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Ân, một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng quê Trà Mây, có cuộc sống giản dị và tính cách hiền lành. Trên màn ảnh, cô xuất hiện với gương mặt gần như để mộc hoàn toàn. Từ đó mang đến hình ảnh chân thật nhưng phần nào làm giảm đi vẻ sắc sảo, nổi bật vốn có của Thiên Ân. Ở một số khung hình khi đứng cạnh dàn diễn viên khác, Thiên Ân thậm chí trông khá nhòa, khó tạo cảm giác đây là nhân vật trung tâm của câu chuyện.

