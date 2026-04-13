Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thời gian qua kè kè bên nhau như hình với bóng. Không chỉ đồng hành trong các sự kiện lớn nhỏ, cả hai còn dính như sam ở cuộc sống thường ngày, lần tụ tập bên bạn bè thân thiết.

Mới đây, đoạn clip có sự xuất hiện của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong video, người đẹp sinh năm 2000 xuất hiện với visual sáng, mặc chiếc váy tông màu đen.

Ngay khi bước vào, nàng hậu gen Z lập tức đứng hình mất vài giây khi thấy không gian được trang trí bởi nhiều hoa tươi, cùng sự xuất hiện đầy bất ngờ của những người bạn thân thiết. Được Kỳ Duyên bí mật "đánh úp" trong ngày sinh nhật của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, khiến cô rưng rưng mếu máo xúc động.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân được bí mật tổ chức sinh nhật trong không gian sang trọng. Nguồn: Đoàn Thiên Ân. Nguồn: MXH

Người đẹp sinh năm 2000 đã mếu máo vì xúc động khi được Kỳ Duyên lên kế hoạch bất ngờ. Nguồn: MXH

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân thời gian qua luôn là chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt. Mọi chuyện bắt đầu râm ran từ giữa năm 2024, khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin cả hai bị bắt gặp diện đồ gợi cảm, sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM. Kể từ đó, "team qua đường" lẫn netizen liên tục soi ra loạt "hint" đáng ngờ như check-in cùng địa điểm, du lịch chung hay sử dụng đồ đôi.

Dù từng có thời điểm lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng thời gian vừa qua, cả hai lại khiến dân tình đặt dấu hỏi khi dường như không còn quá kín kẽ. Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục xuất hiện cùng nhau từ sự kiện trong nước đến quốc tế, chưa kể còn "dính như sam" trên mạng xã hội: người này vừa đăng bài, người kia đã vào tương tác đầy ẩn ý, khiến netizen càng thêm "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Tin đồn về mối quan hệ của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024.

Đúng đêm giao thừa năm 2026, Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng chia sẻ loạt hình ảnh dùng bữa tối thân mật bên nhau. Động thái này lập tức thu hút sự chú ý lớn, bởi giao thừa vốn là thời điểm đặc biệt, thường dành cho gia đình hoặc những người thực sự quan trọng.

Không xuất hiện tại các bữa tiệc đông người hay sự kiện náo nhiệt, cả hai lại chọn một không gian riêng tư, ấm cúng để khép lại năm cũ. Loạt khoảnh khắc ăn uống, chụp ảnh chung, ngồi sát cạnh nhau nhanh chóng bị netizen "soi" kỹ và nhận xét mang màu sắc khác hẳn những buổi gặp gỡ bạn bè thông thường. Sự thoải mái, tự nhiên và có phần công khai này càng khiến dân tình đặt nghi vấn Kỳ Duyên - Thiên Ân đang ngầm thừa nhận mối quan hệ.

Không dừng lại ở đó, khoảng 3 tháng trước, cặp nàng hậu tiếp tục trở thành tâm điểm khi đồng loạt đổi ảnh đại diện trên Threads với kiểu tạo dáng gần như giống hệt nhau. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1996 còn đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Em dễ thương quá, chị cũng vậy. Chị thật vui vì chúng mình hay đi làm cùng nhau".

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân liên tục chia sẻ hình ảnh chung, xuất hiện bên cạnh nhau trong thời gian qua. Ảnh: FBNV