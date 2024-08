Kỳ Duyên lên sóng Miss Universe VN 2024: Như quyển sách cũ từ năm 2014, kỹ năng gây thất vọng

Vào ngày 22/8, tập 1 chương trình Miss Universe Vietnam 2024 đã chính thức lên sóng. Trong tập này, 33 thí sinh với 33 cá tính khác biệt đã đối mặt thử thách đầu tiên. Thời điểm thông tin Hoa hậu Kỳ Duyên quyết định đăng ký ghi danh tham gia Miss Universe Vietnam sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam đã gây bão trên mạng xã hội. Người đẹp vẫn luôn là cái tên được quan tâm nhất trong chương trình năm nay. Tuy nhiên trong tập 1 mới lên sóng, nàng hậu sinh năm 1996 lại khiến netizen thất vọng.

Hi vọng càng cao thì có lẽ càng dễ gặp phải sự thất vọng. Trong phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, Kỳ Duyên để lộ khả năng nói còn bập bẹ, thiếu tự tin. Khán giả cho rằng sau 10 năm đăng quang nhưng Hoa hậu Việt Nam vẫn không có sự tiến bộ hay thay đổi rõ rệt. Thậm chí, nhiều người cho rằng khả năng của cô còn kém hơn nhiều so với mặt bằng thí sinh mạnh năm nay.

Trong tập đồng hành vòng Audition, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng từng bị soi chuyện nói tiếng Anh còn bập bẹ, chưa tự tin. Cụ thể khi giao lưu riêng với MC, Kỳ Duyên giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh với những câu cơ bản và để lộ nhiều điểm yếu.



Cô chia sẻ: "Hello everyone, my name is Kỳ Duyên. And i have confidence in myself to fight for my dreams in Miss Universe Vietnam" (Tạm dịch: "Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Duyên. Tôi tự tin ở bản thân để chiến đấu cho giấc mơ của mình tại Miss Universe Vietnam"). Khán giả nhận xét Kỳ Duyên kém tự tin, phát âm chưa tốt, không thể làm chủ tình huống trong phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Không chỉ vậy, kỹ năng sân khấu của Kỳ Duyên cũng bị đánh giá không nổi trội, đột phá và bùng nổ như kỳ vọng. Cô catwalk thiếu năng lượng trên sân khấu Miss Universe Vietnam 2024, hô tên cũng đầy mệt mỏi. Ngoài ra, nàng hậu còn gây khó hiểu với màn trả lời lan man, không đúng trọng tâm khi được Dược Sĩ Tiến yêu cầu chia sẻ quan điểm việc liệu sự đánh đổi của cô có đúng đắn, xứng đáng khi vương miện hoa hậu năm nay của Miss Universe Vietnam 2024 có giá trị không quá 24 triệu đồng hay không.

"Đến với bất kỳ cuộc thi nào, đích đến của em cũng là mình đã đạt được gì trong suốt quá trình. Chiếc vương miện là vật cụ thể để tôn vinh quãng đường mà em đã bước qua. Trường hợp mình đạt được vương miện đó, mình thử đặt mình vào hoàn cảnh rằng là mình có sẵn sàng đánh đổi, mình có thêm một chiếc áo ấm hay 100 người khác có chiếc áo ấm", Kỳ Duyên chia sẻ.

Theo nhiều khán giả, họ không hiểu Kỳ Duyên muốn truyền tải điều gì qua câu trả lời của cô, bởi người đẹp được yêu cầu so sánh sự đánh đổi của cô khi đến cuộc thi sắc đẹp với giá trị vật chất của chiếc vương miện hoa hậu.

Nhìn chung, hình ảnh của Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam 2024 được đánh giá còn nhiều thiếu sót và nhạt nhòa. Được xem là "chiến binh nghìn máu" cho vương miện hoa hậu, nhưng với màn thể hiện này công chúng phải xem xét lại về khả năng đăng quang của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2014. Thời điểm mới trở thành chủ nhân vương miện, cô dính phải không ít ồn ào, thị phi. Do đó, Kỳ Duyên không thể đại diện Việt Nam đến với Miss World, đồng thời không xuất hiện trong đêm trao vương miện cho người kế nhiệm. Những năm gần đây, Kỳ Duyên đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...

Trong tâm thư giới thiệu bản thân khi đến với Miss Universe 2024, Kỳ Duyên chia sẻ: "Có ai giống như Duyên, một điều gì đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu lâu lâu lại hiện ra như thể thôi thúc nhất định phải thực hiện không? Duyên đã suy nghĩ và chống lại nó trong một thời gian dài. Nhưng ở thời điểm này, cảm xúc đó lại bất ngờ trở lại và Duyên nghĩ mình không thể nào để nó vụt qua một lần nào nữa.

Đúng 10 năm và một giấc mơ tuổi trẻ luôn đau đáu vẫn còn dang dở, Duyên quyết định quay trở lại với mục tiêu giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế - Miss Universe. Những diễn biến và kết quả lần này chưa biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn Duyên sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất có thể, như cách mà trước giờ Duyên vẫn quyết liệt với những quyết định của mình. Mọi người hãy tiếp thêm sức mạnh và ủng hộ Duyên nhé!".

