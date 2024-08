Hoa hậu Thiên Ân và Kỳ Duyên có mối quan hệ đặc biệt?

Bên cạnh việc theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của các nghệ sĩ luôn là chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ rộ nghi vấn về mối quan hệ giữa 2 nàng hậu nổi tiếng trong showbiz Việt là Thiên Ân và Kỳ Duyên.

Cụ thể, netizen lan truyền chóng mặt hình ảnh chụp từ phía sau được cho là của cặp đôi. Trong bức hình này, Thiên Ân và Kỳ Duyên bị soi khoảnh khắc nắm tay nhau cùng bước đi. Sau đó, hàng loạt hình ảnh thân thiết của cặp đôi thời gian trước cũng bị chia sẻ mạnh trở lại.

Hoa hậu Kỳ Duyên từng chia sẻ khoảnh khắc đứng sát rạt bên Thiên Ân trên mạng xã hội. Hoa hậu sinh năm 1996 còn viết dòng chú thích: "Áo đẹp áo đẹp của chúng tui". Qua loạt chi tiết này, cư dân mạng cho rằng cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt.

Hoa hậu Thiên Ân và Kỳ Duyên vướng nghi vấn hẹn hò vì bức hình được cho là cặp đôi nắm tay nhau

Cả hai bị soi thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau trong suốt thời gian qua

Thông tin này của hai nàng hậu đang được cư dân mạng bàn tán sôi nổi

Vào tháng 10/2022, Đoàn Thiên Ân đến từ Long An đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Sau đó, người đẹp gen Z đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) tại Indonesia và đạt thành tích Top 20 chung cuộc.



Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân từng tham gia cuộc thi Nữ sinh áo dài năm 2018 và giành giải nhất. Ngoài danh hiệu này, cô cũng nhận được giải Nữ sinh tài năng với phần ứng xử thông minh, duyên dáng.

Đoàn Thiên Ân đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vào tháng 10/2022

Năm 2014, Kỳ Duyên đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị cao quý nhất. Tuy nhiên, sau khi đăng quang cô lại liên tiếp vướng phải loạt ồn ào khiến phải ở ẩn một thời gian khá dài. Cô cũng là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên không được trao vương miện cho người kế nhiệm.

Tới nay, Kỳ Duyên vẫn là cái tên giữ được sức nóng tên tuổi trong showbiz Việt. Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...

Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Vừa qua, người đẹp 9x gây choáng mạng xã hội khi quyết định tiếp tục ghi danh tham gia cuộc thi nhan sắc. Trở thành thí sinh Miss Universe Vietnam 2024 sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử vì dự đoán tiếp tục giành được chiếc vương miện cao quý.



Chia sẻ về quyết định thi Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên cho biết: "Có ai giống như Duyên, một điều gì đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu lâu lâu lại hiện ra như thể thôi thúc nhất định phải thực hiện không? Duyên đã chống lại nó trong một thời gian rất dài, tính đến nay là 2 năm. Nhưng đã đến lúc Duyên không thể ngừng nghĩ về nó, một giấc mơ bước ra đấu trường quốc tế, sánh vai những người phụ nữ đến từ các đất nước khác nhau trên toàn thế giới. Để giới thiệu rằng người phụ nữ Việt Nam ở năm 2024 như thế nào".