Những hình ảnh đầu tiên tại nơi diễn ra lễ tang “mỹ nhân hở bạo nhất Kbiz” Oh In Hye, nhìn di ảnh ai cũng xót xa

Trang Dispatch mới đây đã đăng tải thông tin và những hình ảnh đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Inha - nơi sẽ diễn ra tang lễ của nữ diễn viên Oh In Hye vào ngày mai (16/9).

Trước đó truyền thông đưa tin, nữ diễn viên Oh In Hye đã tự kết liễu đời mình vào sáng 14/9.

Ngay khi được phát hiện bất tỉnh trong nhà, Oh In Hye đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và cũng có dấu hiệu hồi phục ý thức, tuy nhiên cuối cùng nữ diễn viên vẫn không qua khỏi và ra đi ở tuổi 36.

Qua hình ảnh do truyền thông cung cấp, lễ đường dành cho tang lễ của Oh In Hye đã được sắp xếp đâu vào đó. Vòng hoa và cả di ảnh cũng được để ngay ngắn.

Nhìn bức di ảnh của Oh In Hye mà nhiều người không khỏi đau lòng khi cô đã ra đi mãi mãi trong sự tiếc thương của gia đình và bạn bè. Nhìn nụ cười của cô trên di ảnh càng khiến công chúng đau lòng và thương tiếc.

Thời gian vừa qua, Oh In Hye đã mở một kênh YouTube riêng để chia sẻ về những việc làm trong cuộc sống hàng ngày như: Làm đẹp, thời trang, bí quyết nấu ăn và tích cực giao lưu với công chúng nên khi thông tin sự ra đi của cô được đăng tải đã gây chấn động dư luận.

Nguồn: Dispatch