Kinh hãi cảnh "rửa thịt" bằng nước muội than đen ngòm ở quán bún chả phố cổ Hà Nội

Theo như vị thực khách này chia sẻ, sự việc được ghi nhận hôm 15/6 vừa qua, tại một quán bún chả ở phố cổ Hà Nội - nơi là quán quen của cô suốt 7 năm qua. "Thực sự lúc đó chỉ muốn nôn luôn miếng thịt ra...", cô gái cảm thán khi phát hiện "quy trình rửa thịt" kinh hoàng ở đây.

Bài đăng từ vị thực khách

Trong đoạn clip hơn 30 giây, người phụ nữ làm công việc nướng thịt ở quán bún chả khi phát hiện miếng thịt bị rơi, đã gắp miếng này nhúng vào nước đen ngòm ở khay than để... rửa. Sau vài lần nhúng qua lại, miếng thịt được xếp vào vỉ nướng như bình thường. Theo vị thực khách, thứ trong khay than không chỉ có muội than, mà còn là dầu mỡ, nước rửa chén.

Đoạn clip rửa thịt bằng muội than, nước rửa chén khiến dân mạng xôn xao

Đoạn clip hiện vẫn đang khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều người vào bài đăng của vị thực khách để lại bình luận thể hiện sự lo lắng, bức xúc.