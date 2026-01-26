Sau "đám cưới thế kỷ" được mong chờ suốt hơn một thập kỷ, cặp đôi vàng của Kbiz Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã tận hưởng những ngày tháng tân hôn hạnh phúc tại Tây Ban Nha. Đến tối ngày 25.1, "Hồ ly xinh đẹp nhất màn ảnh Hàn" Shin Min Ah đã khiến mạng xã hội Instagram "dậy sóng" khi tung loạt ảnh trong tuần trăng mật ngọt ngào.

Không phải những bức hình họa báo được set-up cầu kỳ, chính sự mộc mạc, tự nhiên qua ống kính của người chồng Kim Woo Bin mới là điều khiến công chúng tan chảy. Shin Min Ah không son phấn cầu kỳ, ăn mặc đơn giản nhưng nhan sắc vẫn tỏa sáng bất chấp.

Đặc biệt, nụ cười má lúm đồng tiền rạng rỡ – thứ vũ khí đã "đốn tim" Kim Woo Bin năm nào – vẫn vẹn nguyên sự tươi trẻ. Nhìn Shin Min Ah, khó ai tin cô đã bước sang độ tuổi ngoài 40, cô thực sự là minh chứng sống cho cụm từ "vẻ đẹp không tuổi".

Shin Min Ah hạnh phúc, tràn đầy năng lượng trong ảnh tuần trăng mật ở Tây Ban Nha. Ảnh: Instagram

Shin Min Ah tươi sáng, trẻ trung dù đã ngoài 40 tuổi. Ảnh: Instagram

"Hồ ly đẹp nhất màn ảnh Hàn" gần như không trang điểm trong chuyến đi. Ảnh: Instagram

Thế nhưng nhan sắc của cô vẫn tỏa sáng trong ảnh Kim Woo Bin chụp. Ảnh: Instagram

Tuy không xuất hiện trong khung hình, nhưng Kim Woo Bin lại được nhắc tên nhiều nhất dưới phần bình luận. Cư dân mạng đồng loạt phong tặng anh danh hiệu "ông chồng quốc dân" vì khả năng chụp ảnh "thần sầu" cho vợ. N gười ta thường nói "người tình trong mắt hóa Tây Thi".

Qua ống kính của Kim Woo Bin, Shin Min Ah không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ hạnh phúc, bình yên đến lạ thường. Anh biết chính xác góc mặt nào của vợ là đẹp nhất, khoảnh khắc nào cô cười tươi nhất để bấm máy.

Ngoài ra, Kim Woo Bin còn có sự kiên nhẫn đáng nể. Để có được những bức ảnh đẹp và tự nhiên thế này, chắc chắn Kim Woo Bin đã phải rất kiên nhẫn đi theo và căn chỉnh từng khoảnh khắc cho bà xã. Hành động nhỏ nhưng đủ thấy sự cưng chiều mà anh dành cho "hồ ly" của đời mình.

Những hình ảnh mới nhất do chính "chị đẹp" Shin Min Ah đăng tải đã chứng minh chân lý: Muốn có ảnh đẹp, không cần máy xịn, chỉ cần một người chồng có tâm!

Kim Woo Bin kiên nhẫn theo chân vợ đến mọi nơi để chụp ảnh. Ảnh: Instagram

Chỉ cần chồng có tâm là sẽ có hình đẹp. Ảnh: Instagram

Kim Woo Bin biết chính xác góc mặt nào của vợ là đẹp nhất, khoảnh khắc nào cô cười tươi nhất để bấm máy. Ảnh: Instagram

Nhìn những hình ảnh giản dị mà ngọt ngào này, người hâm mộ không khỏi xúc động khi nhớ lại hành trình hơn 10 năm của cặp đôi. Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở một buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7.2015 trong sự chúc mừng của công chúng.

Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20.12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc.

Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Đây là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỷ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra một chương mới trong cuộc sống mang tên hôn nhân.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah có cái kết đẹp sau 10 năm bên nhau. Ảnh: Instagram