Thế là rõ mười mươi chuyện Kim Seon Ho không đến dự đám cưới Shin Min Ah, hoá ra liên quan đến Suzy

Hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã kết thúc vào hôm 20/12/2025 nhưng những chủ đề liên quan tới sự kiện tới nay vẫn chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc. Mới đây, công chúng xôn xao trước thông tin tài tử đình đám Kim Seon Ho được xác nhận đã không xuất hiện trong đám cưới nói trên. Thông tin gây bàn tán âu cũng là bởi Kim Seon Ho từng đóng chính cùng Shin Min Ah trong tác phẩm ăn khách 1 thời Hometown Cha-Cha-Cha, hơn nữa cả 2 cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi phim đóng máy.

Tới chiều 22/1, tờ Xportsnews đưa tin, Kim Seon Ho mới đây đã chính thức lên tiếng làm rõ về nguyên nhân khiến anh không tới dự ngày vui của Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo nguồn tin, nam tài tử vừa xuất hiện trong buổi phỏng vấn với truyền thông ở 1 quán cà phê ở Seoul để tuyên truyền cho bộ phim mới Can This Love Be Translated. Tại đây, anh cho biết, mình không thể tham dự đám cưới của mỹ nhân họ Shin do vào thời điểm đó còn đang bận quay phim ở Việt Nam với Suzy: "Tôi đang quay phim ở Việt Nam vào lúc đó. Dù không tới đám cưới được nhưng tôi đã liên lạc với Shin Min Ah. Tôi mừng cho Shin Min Ah - Kim Woo Bin và thành tâm chúc phúc họ. Dù không thể tham dự hôn lễ nhưng tôi đã gửi lời chúc mừng đến 2 người họ rồi".

Được biết, Kim Seon Ho đã tới Việt Nam cùng Suzy để tham gia ghi hình cho bộ phim mang tên Portraits Of Delusion đúng vào thời điểm Shin Min Ah - Kim Woo Bin làm đám cưới cổ tích.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin tổ chức đám cưới hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Kim Seon Ho không dự đám cưới Shin Min Ah - Kim Woo Bin vì bận quay phim cùng Suzy ở Việt Nam. Ảnh: Naver

Kim Seon Ho - Shin Min Ah hợp tác ăn ý ở bộ phim gây sốt 1 thời Hometown Cha-Cha-Cha. Ảnh: Nate

Trước đó, công chúng cũng xôn xao bàn tán trước thông tin vị huấn luyện viên thể hình nổi tiếng xứ Hàn Yang Chi Seung (ân nhân của Kim Woo Bin) không được mời tới dự đám cưới tài tử họ Kim. Giữa lúc cộng đồng mạng đưa ra nhiều lời đồn đoán, huấn luyện viên Yang đã xuất hiện trên chương trình Malja Show (KBS 2TV) và chính thức giải thích về nguyên nhân tài tử họ Kim không mời anh tới hôn lễ: "Woo Bin biết tôi đang trải qua 1 khoảng thời gian khó khăn. Vì biết tôi đang ở giai đoạn khó nhọc, vất vả nên cậu ấy đã không mời tôi đến hôn lễ". Được biết, gần đây huấn luyện viên Yang đã phải đóng cửa phòng tập của mình.

Kim Woo Bin không mời Yang Chi Seung tới đám cưới không phải do vô ơn mà thực chất xuất phát từ sự quan tâm tới tình hình tài chính của ân nhân. Chi tiết này cho thấy nam tài tử vô cùng tinh tế, luôn quan tâm tới người khác.

Theo lời Yang Chi Seung, Kim Woo Bin không mời anh tới hôn lễ xuất phát từ sự tinh tế và quan tâm. Ảnh: Naver

Hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ cặp đôi vàng. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình. Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau "1 trời 1 vực" thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Khi cặp đôi vàng đi chào bàn, Shin Min Ah cũng không giấu được những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên gương mặt. Cô nói nhỏ với các khách mời rằng: "Chúng em sẽ sống hạnh phúc ạ". Cũng chính từ khoảnh khắc này, đạo diễn Yook Sang Hyo nhận ra rằng minh tinh quyền lực như Shin Min Ah thực ra cũng giống bao cô gái bình thường khác trong đám cưới, đó là luôn ao ước và khao khát hướng tới cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu.