Lộ số tiền một ngôi sao hạng A mừng cưới vợ chồng Kim Woo Bin - Shin Min Ah

Cuối năm ngoái, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã tổ chức hôn lễ thế kỷ tại Hàn Quốc. Cặp đôi vàng xứ kim chi ước tính đã tiêu tốn ít nhất 700 triệu won (khoảng 12,6 tỷ đồng) cho ngày trọng đại của mình, bao gồm tiền thuê địa điểm tổ chức, chuẩn bị quà cưới, váy cưới và trang sức cưới.

Cô dâu - chú rể đã đầu tư khủng để đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Vì vậy, điều được cư dân mạng quan tâm không kém chính là câu chuyện về cách mừng cưới của khách mời dành cho 2 nhân vật chính.

Đến ngày 23.1, thắc mắc của công chúng đã được giải đáp khi D.O (EXO) đích thân hé lộ về số tiền anh bỏ phong bì mừng cưới vợ chồng Kim Woo Bin và Shin Min Ah. Khi được MC Park Myung Soo hỏi rằng đi đám cưới Kim Woo Bin t ầm 100.000 won (1,8 triệu đồng) hay 1 triệu won, D.O thẳng thắn cho biết anh đã mừng cưới vợ chồng đàn anh thân thiết 1 triệu won (tương đương 18 triệu đồng).

D.O cho biết anh đi đám cưới vợ chồng Kim Woo Bin - Shin Min Ah 18 triệu đồng. Ảnh: Nate

Theo Wikitree tìm hiểu, phong bì tối thiểu các nghệ sĩ Hàn mừng cưới đồng nghiệp hiện tại khoảng 100.000-500.000 won (1,8-9 triệu đồng), tùy vào mức độ thân thiết số tiền này có thể cao hơn. D.O là bạn thân lâu năm của chú rể Kim Woo Bin.

Nam ca sĩ từng lên kế hoạch hát mừng ca khúc Popcorn , như một món quà đặc biệt dành cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah trong ngày trọng đại, nhưng anh đành bỏ lỡ vì kẹt lịch trình tham dự lễ trao giải Melon Music Awards 2025 (MMA).

Dù vậy, D.O vẫn cố gắng vẹn toàn đôi bên . Sau khi sải bước trên thảm đỏ MMA cùng các đồng đội trong nhóm EXO, anh đã tranh thủ đến đám cưới của người bạn thân thiết, b ất chấp quãng đường di chuyển giữa hai nơi cả đi và về lên đến 2 tiếng đồng hồ.

D.O trực tiếp đến chúc mừng Kim Woo Bin - Shin Min Ah và ở đám cưới khoảng 15 phút rồi lại vội vàng lên xe trở về sân Gocheok Sky Dome để tiếp tục tham dự MMA. Tấm lòng của anh dành cho vợ chồng Kim Woo Bin - Shin Min Ah còn giá trị hơn cả phong bì mừng cưới 18 triệu đồng.

Dù kẹt lịch trình cùng nhóm EXO tại lễ trao giải MMA 2025, D.O vẫn tranh thủ thời gian tới dự đám cưới của Kim Woo Bin. Ảnh: Nate.

Hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah diễn ra vào ngày 20.12 năm ngoái đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Trên truyền thông, tài tử Kim Eui Sung - một trong những khách mời được chứng kiến trọn vẹn đám cưới của cặp đôi vàng - đã không tiếc lời khen ngợi đám cưới cổ tích của Shin Min Ah - Kim Woo Bin là hôn lễ đẹp nhất từng thấy trong đời.

Đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah là sự kiện giải trí được cả châu Á chú ý vào cuối năm 2025.

Dàn khách mời toàn sao hạng A đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah hoành tráng như ở lễ trao giải. Ảnh: Naver.