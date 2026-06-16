Kim Woo Bin cứ đối xử với Shin Min Ah thế này thì xứng đáng "0 điểm"

Tối 15/6, Kim Woo Bin khiến công chúng phát sốt khi tới ủng hộ tinh thần cho bà xã - nữ minh tinh Shin Min Ah trong buổi công chiếu bộ phim The Eyes do đàng gái đóng chính. Tại sự kiện, nam tài tử họ Kim ngồi ngay hàng ghế đầu và chăm chú theo dõi bài phát biểu của vợ yêu trên sân khấu.

Không chỉ vậy, anh còn dùng điện thoại chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của người bạn đời trong buổi công chiếu phim mới đây rồi chia sẻ lại trên trang cá nhân với tâm thế ngập tràn niềm yêu thương và hạnh phúc. Hành động ngọt ngào chuẩn “ông xã si tình” mà Kim Woo Bin dành cho vợ minh tinh đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm, khiến người hâm mộ “tan chảy”.

Kim Woo Bin vừa chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ của Shin Min Ah trong sự kiện mới đây lên trang cá nhân. Ảnh: IGNV

Kim Woo Bin đích thân tới truyền lửa cho Shin Min Ah trong buổi công chiếu phim mới của bà xã vào tối 15/6. Ảnh: Naver

Trong buổi phỏng vấn nóng với truyền thông Hàn ngay trong sáng 16/6, Shin Min Ah đã dành nhiều lời ngọt ngào dành cho ông xã Kim Woo Bin. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1984 cũng đề cập tới cả màn xuất hiện của chồng tài tử trong sự kiện công chiếu phim The Eyes vào tối 15/6. Nữ diễn viên hạnh phúc tiết lộ, Kim Woo Bin vốn đang rất bận rộn với lịch trình song vẫn cố thu xếp thời gian để tới ủng hộ tinh thần cho cô trong buổi ra mắt phim mới: “Tôi có bảo anh Woo Bin đến buổi công chiếu và nói rằng tôi rất muốn anh ấy xuất hiện ở đó. Ngay cả khi đang bận rộn quay dự án tiếp theo, anh ấy vẫn sắp xếp thời gian đến tham dự buổi ra mắt phim của tôi. Tôi thực sự rất biết ơn và cảm thấy vững lòng nhờ sự hiện diện của anh ấy trong sự kiện ngày hôm qua”.

Shin Min Ah tự hào cho biết ông xã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô trong công việc và cuộc sống. Nữ diễn viên tâm sự: “Anh ấy (Kim Woo Bin) nói rằng rất thích bộ phim của tôi. Anh ấy biết tôi đã vất vả và tốn nhiều tâm huyết cho tác phẩm The Eyes này như thế nào. Anh ấy còn nói ‘Anh nghĩ em không cần phải lo lắng đâu’, điều đó đã động viên tôi rất nhiều”.

Shin Min Ah khoe nhan sắc xinh đẹp trong buổi giao lưu với báo chí sáng 16/6. Cô cũng không quên dành cho ông xã Kim Woo Bin những lời ngọt ngào đến “lụy tim”. Ảnh: Nate

Đồng thời, Shin Min Ah cho biết thêm: “Anh Woo Bin có đăng ảnh về tôi lên trang cá nhân. Nhưng thực ra tôi không đòi hỏi hay ép buộc anh ấy phải làm như vậy đâu” . Chỉ qua 1 câu nói của Shin Min Ah, công chúng đã có thể cảm nhận được Kim Woo Bin trân trọng và yêu thương vợ mình tới nhường nào. Không chỉ đồng hành cùng Shin Min Ah với tư cách 1 người bạn đời, Kim Woo Bin còn luôn muốn tự hào khoe cho cả thế giới thấy những khoảnh khắc lung linh rực rỡ trong sự nghiệp của vợ yêu. Nói tóm lại, cách Kim Woo Bin đối xử với bà xã Shin Min Ah xứng đáng được 0 điểm, nhưng 0 điểm ở đây là 0 có điểm nào để chê!

Hồi đầu năm nay, Kim Woo Bin cũng từng phủ kín truyền thông và mạng xã hội khi trổ tài làm phó nháy giúp bà xã sống ảo. Qua ống kính của chồng yêu, Shin Min Ah tỏa sáng bất chấp dù ăn mặc giản dị và không son phấn cầu kỳ.

Còn nhớ trong hôn lễ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin hồi tháng 12 năm ngoái, tài tử họ Kim đã làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình. Qua biểu hiện này có thể cảm nhận được anh vô cùng trân trọng Shin Min Ah và xem cô như báu vật.

Ngoài ra, 1 studio nổi tiếng cũng đã gây sốt khi công bố chi tiết “đáng giá ngàn vàng” trong buổi chụp ảnh cưới cho Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo người đại diện của studio hé lộ, tài tử họ Kim đã lộ rõ cảm xúc đặc biệt khi tận mắt thấy người thường bước ra trong bộ váy cưới tinh khôi: “Ánh mắt Kim Woo Bin khi ngắm nhìn Shin Min Ah bước xuống trong bộ váy cưới là ánh mắt của 1 chú rể đang ngập tràn niềm hạnh phúc. Ánh mắt còn chứa đựng cả sự cưng chiều dành cho đàng gái. Chúng tôi luôn ghi nhớ khoảnh khắc đó, đồng thời muốn lan tỏa tình yêu đẹp của họ tới mọi người. Xin chân thành chúc mừng cô dâu chú rể”. Có thể thấy, mọi người xung quanh cũng dễ dàng nhận ra Kim Woo Bin cực kỳ nâng niu, cưng chiều bà xã.

Kim Woo Bin làm phó nháy chụp ảnh cho Shin Min Ah. Nhìn nữ minh tinh họ Shin, khó ai tin cô đã bước sang độ tuổi ngoài 40. Ảnh: Naver

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật. Tới tháng 12 năm ngoái, 2 ngôi sao chính thức tổ chức hôn lễ thế kỷ và về chung 1 nhà.