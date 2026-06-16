Tràn lan clip bóc trần tình trạng hôn nhân của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sau 6 tháng đám cưới

Shin Min Ah - Kim Woo Bin chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích hồi tháng 12 năm ngoái và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Nhưng kể từ đó đến nay, những cập nhật mới về cặp đôi vàng ngày càng thưa thớt dần, khiến công chúng không khỏi tò mò về cuộc sống của họ sau đám cưới.

Tới tối 15/6, tờ MTN đã công bố clip mới hé lộ tình hình của cặp vợ chồng Shin Min Ah - Kim Woo Bin sau 6 tháng cưới. Và đoạn video này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, được netizen truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Qua clip, cuộc sống hôn nhân của 2 ngôi sao ở thời điểm hiện tại đã được bóc ra 1 cách trần trụi.

Theo nội dung trong video, Kim Woo Bin vừa tới ủng hộ tinh thần cho bà xã Shin Min Ah trong buổi công chiếu VIP bộ phim điện ảnh The Eyes do cô đảm nhận vai chính. Trước ống kính, tài tử họ Kim lộ rõ nụ cười rạng rỡ, ngập tràn vẻ viên mãn và ánh mắt lấp lánh niềm tự hào vì bà xã. Từ anh toát ra niềm hạnh phúc đúng kiểu 1 người đàn ông đang chìm đắm trong cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trong khi đó, Shin Min Ah lộ dấu hiệu tăng cân nhưng vẫn đầy xinh đẹp ở sự kiện mới. Nhiều fan còn nói vui rằng, Kim Woo Bin chăm vợ khéo nên đàng gái mới lên cân như vậy.

Cùng hoạt động ở làng giải trí nên 2 nghệ sĩ đương nhiên thấu hiểu rõ ràng những nỗ lực và nỗi vất vả trong nghề của đối phương. Việc Kim Woo Bin đích thân tới ủng hộ buổi ra mắt phim mới của Shin Min Ah đã cho thấy họ không chỉ là bạn đời mà còn là chỗ dựa vững chắc, luôn đồng hành và trân trọng từng bước tiến trong sự nghiệp của nhau.

Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh Kim Woo Bin tới ủng hộ tinh thần cho Shin Min Ah trong buổi công chiếu VIP bộ phim do cô đóng chính

Kim Woo Bin - Shin Min Ah diện trang phục tone sur tone trong sự kiện mới đây. Ảnh: Naver

Gương mặt cặp đôi sáng bừng lên niềm hạnh phúc đúng kiểu 2 người đang vô cùng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Ảnh: Nate

Đây cũng là lần đầu 2 ngôi sao cùng xuất hiện trong 1 sự kiện sau hôn lễ thế kỷ hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Naver

Được biết, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah diễn ra vào ngày 20/12 năm ngoái đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Trong đám cưới thế kỷ, Kim Woo Bin đã làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình. Qua biểu hiện này có thể cảm nhận được anh vô cùng trân trọng Shin Min Ah và xem cô như báu vật.

Ngoài ra, 1 studio nổi tiếng cũng đã gây sốt khi công bố chi tiết “đáng giá ngàn vàng” trong buổi chụp ảnh cưới cho Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo người đại diện của studio hé lộ, tài tử họ Kim đã lộ rõ cảm xúc đặc biệt khi tận mắt thấy người thường bước ra trong bộ váy cưới tinh khôi: “Ánh mắt Kim Woo Bin khi ngắm nhìn Shin Min Ah bước xuống trong bộ váy cưới là ánh mắt của 1 chú rể đang ngập tràn niềm hạnh phúc. Ánh mắt còn chứa đựng cả sự cưng chiều dành cho đàng gái. Chúng tôi luôn ghi nhớ khoảnh khắc đó, đồng thời muốn lan tỏa tình yêu đẹp của họ tới mọi người. Xin chân thành chúc mừng cô dâu chú rể”. Có thể thấy, mọi người xung quanh cũng dễ dàng nhận ra Kim Woo Bin cực kỳ nâng niu, cưng chiều bà xã.

Dàn khách mời toàn sao hạng A khủng đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah hoành tráng như ở lễ trao giải. Ảnh: Naver