Shin Min Ah hóa “nữ thần giáng thế” ở sự kiện cao cấp tại Maroc: Khoe body bốc lửa xứng đáng phong thần, nhìn xuống hông quả táo mà sốc

Sáng 1/5, tờ Heraldmuse cho hay, Shin Min Ah vừa tham dự sự kiện của 1 thương hiệu xa xỉ diễn ra tại Maroc. Trước ống kính, nữ minh tinh xứ Hàn thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc kiều diễm, lộng lẫy cùng thần thái kiêu sa tựa nữ thần chấp sạch cam thường.

Nữ diễn viên diện bộ váy có phần thiết kế cổ xẻ sâu, kết hợp cùng trang sức cao cấp lộng lẫy tạo nên điểm nhấn đầy cuốn hút. Đặc biệt, nhiều khán giả đã không thể rời mắt khỏi đường cong hình chữ S vô thực của Shin Min Ah. Chiếc váy lụa satin màu hồng ôm sát cơ thể đã giúp nữ minh tinh sinh năm 1984 khoe trọn phần hông quả táo cùng đường cong tuyệt mỹ, hoàn hảo.

Body vô thực của Shin Min Ah đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Thậm chí, 1 số khán giả còn đặt ra nghi vấn nữ diễn viên 8X có sử dụng miếng độn hông để làm tăng thêm đường nét quyến rũ trên cơ thể. Thế nhưng, truyền thông Hàn vào cuộc khẳng định, hông quả táo cùng đường cong cơ thể tuyệt mỹ của Shin Min Ah là hoàn toàn tự nhiên và đại mỹ nhân này không hề sử dụng công cụ hỗ trợ.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi khi chứng kiến màn lộ diện mới đây của Shin Min Ah: “Cô ấy cứ như nữ thần giáng thế”, “Không hổ danh là 1 trong những nữ thần có body quyến rũ nhất showbiz”, “Kim Woo Bin chắc hẳn kiếp trước đã cứu cả 1 vương quốc rồi nên mới cưới được cô ấy về làm vợ” ,...

Video quay lại những khoảnh khắc mãn nhãn của Shin Min Ah trong sự kiện mới đây đã được chia sẻ rần rần khắp cõi mạng

Shin Min Ah bừng sáng tại sự kiện do 1 nhãn hàng cao cấp tổ chức. Chiêm ngưỡng cận cảnh vẻ quyến rũ cùng nụ cười rạng rỡ đã trở thành thương hiệu của nữ minh tinh đình đám ở tuổi 42, công chúng đã không khỏi trầm trồ, khen ngợi hết lời. Ảnh: X

Netizen không khỏi trầm trồ kinh ngạc trước phần hông quả táo trứ danh của Shin Min Ah. Người đẹp họ Shin không hổ danh là 1 trong những nữ thần sở hữu body nóng bỏng nhất tại làng giải trí Kbiz. Ảnh: X

Cam thường cũng phải chịu thua trước visual hoàn hảo không góc chết của mỹ nhân sinh năm 1984. Ảnh: X

Shin Min Ah sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Cô có gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng. Từ năm 14 tuổi, Shin Min Ah với thân hình chuẩn như siêu mẫu đã tham gia đóng quảng cáo và MV ca nhạc cho các nam ca sĩ nổi tiếng.

Nhờ thành công của các bộ phim hài tình cảm như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Arang Sử Đạo Truyện, My Love, My Bride, Hometown Cha-Cha-Cha... giờ đây Shin Min Ah được mệnh danh là “nữ hoàng phim rom-com” xứ Hàn.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn có mối tình cảm động với ông xã kém 5 tuổi Kim Woo Bin. 2 ngôi sao lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Chuyện tình đẹp như cổ tích của Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả khắp châu Á. Ảnh: X

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.