Kim Tae Hee siêu đáng yêu trong phim "Hi Bye, Mama": Bị mắng là "ma đói" vẫn muốn ăn cả thế giới

Mặc dù chỉ mới phát sóng 4 tập phim nhưng Hi Bye, Mama (Tạm biệt mẹ) của Kim Tae Hee đã gây ra tiếng vang không hề nhỏ với mức rating khá ấn tượng.

Không ngập tràn twist như Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon), càng không quá nhiều khoảnh khắc ngọt ngào như Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh), Hi Bye, Mama nhẹ nhàng, hài hước nhưng lại được gửi gắm rất nhiều bài học ý nghĩa.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Kim Tae Hee cũng là điều khiến nhiều khán giả phải bàn tán bởi độ đáng yêu, nhắng nhít của cô khi hóa thân thành nhân vật hồn ma Cha Yoo Ri hết mực yêu thương chồng con.

Đặc biệt, Cha Yoo Ri còn là một cô nàng rất tham ăn và có thể "ăn cả thế giới" nếu như có cơ hội. Còn nhớ ngay trong tập 1, vào ngày giỗ của mình, Yoo Ri đã ngấu nghiến ăn đồ cúng đến mức bụng phình cả lên và không đi nổi. Thậm chí cô nàng còn yêu cầu bà đồng Midongdeak chuyển lời đến sư thầy phải cúng thêm rượu để cô ăn ngon miệng.

Chưa dừng lại ở đó, khi trở lại làm người, Cha Yoo Ri cũng không bỏ được tật tham ăn khi sẵn sàng ăn trộm tiền của cô bạn thân chỉ để phục vụ cho nhu cầu ăn uống.

Vừa thấy đồ ăn, mắt của Yoo Ri sáng rực lên, cô nàng ăn ngấu nghiến đến mức bị chính cô chủ quán mắng cho là "ma đói".

Đặc biệt hơn khi gặp lại người chồng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và được anh đưa hẳn thẻ ngân hàng thì niềm đam mê ăn uống của Yoo Ri như được "tiếp lửa". Thậm chí, cô nàng order đồ ăn đến nghẽn cả sảnh khách sạn, còn Jo Kang Hwa thì tái mặt vì vợ "cà thẻ" quá nhiều.

Cha Yoo Ri "ăn cả thế giới" khi được trở lại làm người.

Nhìn Cha Yoo Ri ngấu nghiến đống thứ ăn mới thấy kiếp "ma đói" đã ăn sâu vào tâm hồn cô mất rồi, tuy nhiên Yoo Ri vẫn là một người đáng yêu phải không nào?

Hi Bye, Mama là bộ phim kể về cuộc đời của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ hóa thành hồn ma sau khi qua đời 5 năm trước. Cô ra đi đột ngột, để lại nỗi xót thương trong lòng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và đứa con. Để có thể hồi sinh, Cha Yoo Ri phải thực hiện các thử thách trong vòng 49 ngày mới có thể quay về bên chồng và con gái.

Hi Bye, Mama sẽ được lên sóng vào lúc 19g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.