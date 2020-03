"Hi Bye, Mama": Kim Tae Hee đã cố lẩn tránh nhưng vẫn bị vợ mới của chồng đến tận nơi gây chuyện?

Hi Bye, Mama (Tạm biệt mẹ) với sự góp mặt của Kim Tae Hee đã có bước khởi đầu khá tốt trong 4 tập vừa qua, mang tới câu chuyện đầy hấp dẫn nhưng không kém phần cảm động về tình mẫu tử.

Trong đoạn preview tập 5 vừa mới được nhà sản xuất tung ra, khán giả được dịp chứng kiến phân cảnh hội ngộ đầy xúc động của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) với cô bạn thân Go Hyun Jung (Shin Dong Mi) sau 5 năm xa cách.

Go Hyun Jung òa khóc nức nở khi gặp lại người bạn thân Cha Yoo Ri.

Trong một diễn biến khác, việc Yoo Ri để lộ đã trở lại làm người khiến cho cô gặp không ít rắc rối khi có quá nhiều linh hồn cứ liên tục bám víu.

Cha Yoo Ri lúc này như một phương tiện để các linh hồn có thể tương tác với người thân bởi vốn dĩ họ còn nhiều điều trăn trở chưa nói với gia đình, nên chưa thể đi đầu thai. Thế nhưng thời hạn của Yoo Ri thực hiện thử thách trong vòng 49 ngày không còn nhiều, việc có quá nhiều linh hồn liên tục kéo đến khiến Cha Yoo Ri buộc lòng phải tìm cách xua đuổi.

Cha Yoo Ri sử dụng hạt đỗ đỏ để xua đuổi các linh hồn.

Liệu rằng Cha Yoo Ri sẽ hoàn thành thử thách là trở về đúng với vị trí làm mẹ, làm vợ hay sẽ giúp đỡ các linh hồn liên lạc với gia đình của họ?

Trong những giây cuối cùng của đoạn preview, Oh Min Jung (Go Bo Gyeol) - mẹ kế của Seo Woo tiếp tục có màn đụng độ với Yoo Ri ngay tại trường mầm non. Mặc dù Yoo Ri đã cố tình lẩn tránh để không phải chạm mặt, thế nhưng Oh Min Jung vẫn nhất quyết tìm Yoo Ri để nói chuyện khiến mẹ ruột của Seo Woo rơi vào tình huống khó xử.

Cha Yoo Ri cố tình lẩn tránh nhưng vẫn bị Oh Min Jung gọi giật lại.

Liệu rằng Oh Min Jung sẽ sớm phát hiện sự thật rằng mẹ ruột của Seo Woo đã quay trở về? Đón xem Hi Bye, Mama sẽ tiếp tục được lên sóng vào lúc 19g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.