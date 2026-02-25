Kim Tae Hee có tin vui

Sáng 25/2, tờ Wowtv đưa tin, Kim Tae Hee vừa nhận tin vui ngay đầu năm, đó là thu được khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ đầu tư bất động sản. Theo nguồn tin, nữ minh tinh đình đám đã bán 1 căn hộ cao cấp rộng 233 mét vuông ở khu phức hợp Hannam The Hill thuộc phường Hannam, quận Yongsan, Seoul với giá khoảng 128 tỷ won (tương đương 2330 tỷ đồng).

Cách đây 7 năm, người đẹp mua khối bất động sản này với giá 42,3 tỷ won (khoảng 769 tỷ đồng) và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Như vậy, Kim Tae Hee đã "cá kiếm" được khoản lợi nhuận lên tới 85,7 tỷ won (1559 tỷ đồng) nhờ giao dịch bất động sản nói trên.

Được biết, nhân vật mua lại căn hộ của Kim Tae Hee là Chủ tịch Koo Ja Kwan - CEO của Sambu I&C. Koo Ja Kwan được mệnh danh là "ông vua ngành vệ sinh". Ban đầu doanh nghiệp của ông khởi đầu từ kinh doanh dụng cụ vệ sinh và sau đó đã mở rộng thành tập đoàn dịch vụ tổng hợp, bao gồm quản lý cơ sở hạ tầng cho tới cung cấp dịch vụ thuê ngoài.

Kim Tae Hee kiếm được lợi nhuận khổng lồ sau khi bán 1 căn hộ cao cấp ở khu Hannam The Hill. Ảnh: X

Kim Tae Hee vốn nổi tiếng mát tay trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Trước đó vào năm 2021, cô cũng từng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội sau khi lãi đến hàng trăm tỷ đồng nhờ bán 1 tòa nhà nằm trong khu vực đắt đỏ của Seoul. Nữ diễn viên mua tòa nhà với giá 13,2 tỷ won (khoảng 240 tỷ đồng) vào năm 2014. Tòa nhà nằm gần ga Gangnam, Seoul, là nơi đắc địa, thu hút nhiều doanh nghiệp vì lượng người qua lại tấp nập. Tới cuối tháng 3/2021, Kim Tae Hee đã bán tòa nhà với giá 20,3 tỷ won (370 tỷ đồng). Như vậy, sau 7 năm nữ diễn viên thu về khoản lợi nhuận 7,1 tỷ won (hơn 129 tỷ đồng).

Kim Tae Hee liên tiếp gặt hái thành công nhờ đầu tư bất động sản. Trước đó, cô thu về lợi nhuận hơn 129 tỷ đồng sau khi bán tòa nhà ở Gangnam. Ảnh: Naver

Kim Tae Hee được mệnh danh là "nữ thần quốc dân", là chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo với gương mặt cân đối và nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân tại Hàn Quốc. Vẻ đẹp vượt thời gian cùng đời tư sạch giúp minh tinh này mãi là biểu tượng trong lòng khán giả. Cô từng chinh phục khán giả toàn châu Á bằng diễn xuất và nhan sắc qua các tác phẩm như Nấc Thang Lên Thiên Đường, Chuyện Tình Havard, IRIS, Hi Bye Mama... Về đời tư, Kim Tae Hee có cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với tài tử Bi Rain.