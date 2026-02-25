Harper Beckham chuẩn bị thâu tóm đế chế làm đẹp tỷ đô, tiểu thư tài phiệt tham vọng lấn lướt cả mẹ Victoria!

Không còn là cô bé nhỏ xíu được bố David bế bồng trên tay, Harper Beckham ở tuổi 14 đang khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi rục rịch khởi nghiệp. Với sự hậu thuẫn "khủng" từ gia đình, giới chuyên gia khẳng định: Một "phú bà" thế hệ mới sắp sửa ra đời!

Những ngày qua, cộng đồng mạng và giới mộ điệu thời trang đang xôn xao trước thông tin độc quyền từ tạp chí HELLO! về tương lai của Harper Seven Beckham - cô con gái út của cựu danh thủ David Beckham và nữ hoàng thời trang Victoria. Chẳng cần đợi đến khi trưởng thành, cô con gái út nhà Beckham đã chứng minh mình không chỉ thừa hưởng nhan sắc cực phẩm mà còn sở hữu "máu kinh doanh" đáng gờm, sẵn sàng tạo nên một cuộc địa chấn trong ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu.

Từ "nepo baby" quyền lực nhất thế giới đến tham vọng "đế chế" riêng

Trong khi các anh trai người thì theo đuổi nghệ thuật, người lại rẽ hướng sang ẩm thực, Harper Beckham lại âm thầm khẳng định vị thế "truyền nhân" đích thực của mẹ Victoria. Thay vì chỉ tận hưởng cuộc sống nhung lụa của một tiểu thư "ngậm thìa vàng", Harper đã sớm bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với mỹ phẩm và chăm sóc da.

Cú nổ thực sự bắt đầu khi một nguồn tin tiết lộ công ty của Victoria Beckham đã âm thầm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mang tên "HIKU BY HARPER". Đây được xem là bước đi chiến lược, dọn đường cho màn debut hoành tráng của Harper trên thương trường. Các chuyên gia thương hiệu hàng đầu nhận định, với sức hút khổng lồ từ cái tên Beckham, việc thương hiệu này chạm mốc doanh thu tỷ đô chỉ còn là vấn đề thời gian.

Harper đang dần nối gót mẹ mình - Victoria

"Bậc thầy" trang điểm ẩn danh và những buổi "chill" tại thiên đường mỹ phẩm

Đừng để vẻ ngoài dịu dàng của Harper đánh lừa, bởi đằng sau đó là một "beauty girl" chính hiệu! Victoria Beckham từng tự hào chia sẻ rằng con gái mình có khả năng "thẩm thấu" kiến thức làm đẹp cực nhanh. Cô bé có thể dành hàng giờ đồng hồ trong phòng lab để nghiên cứu các mẫu son, thậm chí còn là người đứng sau cố vấn cho những gam màu đình đám của dòng son Victoria Beckham Beauty.

Dù mẹ Victoria vẫn khá nghiêm khắc trong việc để con gái trang điểm đậm ra đường, nhưng netizen đã nhiều lần soi ra kỹ thuật contour (tạo khối) và làm móng của Harper "không phải dạng vừa". Thay vì đi chơi công viên, thú vui sau giờ học của cô nàng 14 tuổi là ghé thăm Space NK - thánh địa mỹ phẩm xa xỉ - để cập nhật những xu hướng mới nhất. Chính sự am hiểu sâu sắc này đã khiến Harper trở thành biểu tượng phong cách cho thế hệ Gen Alpha và Gen Z.

Sự xuất hiện của Harper Beckham trong làng kinh doanh làm đẹp được ví như một cơn lốc. Harper Beckham mang lại vẻ sang trọng, tinh tế đặc trưng của giới thượng lưu Anh Quốc. Với sự dẫn dắt của "mẹ hổ" Victoria - người đã vực dậy cả một đế chế thời trang, Harper đang có trong tay mọi quân bài để chiến thắng.

Không ít người dự đoán rằng trong tương lai gần, cái tên Harper Beckham sẽ không chỉ xuất hiện trên các hàng ghế đầu của Fashion Week mà còn chễm chệ trên bảng xếp hạng những nữ doanh nhân quyền lực nhất hành tinh.

Hiện tại, dân tình đang "nín thở" chờ đợi những sản phẩm đầu tiên từ nhãn hiệu của cô nàng. Liệu Harper có thực sự tạo nên một cuộc cách mạng và lấn lướt cả người mẹ nổi tiếng của mình?