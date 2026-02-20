Sáng 20/2, tờ Sports Chosun đưa tin, Bi Rain vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây xôn xao về bà xã - Kim Tae Hee và các con.

Đáng chú ý, nam ngôi sao lần đầu tiết lộ chuyện anh nhiều lần bị vợ con phớt lờ trên bàn ăn. Theo lời Bi Rain, không ít lần anh chuẩn bị đồ ăn cho gia đình nhưng cả Kim Tae Hee lẫn 2 cô con gái rượu đều chê và không thèm dùng tới dù chỉ 1 miếng: "Nhiều khi tôi ăn món gì đó thấy ngon ngon nên cũng muốn các thành viên trong gia đình mình ăn cùng. Tôi ra sức thuyết phục bà xã ‘em ăn thử 1 miếng đi mà’. Nhưng lắm lúc vợ tôi chẳng muốn ăn. Thấy thế, tôi gọi 2 cô con gái ra bảo ăn thử, nhưng 2 đứa cũng không thèm ăn luôn. Cuối cùng, 1 mình tôi ngồi đơn độc và phải ăn hết sạch đống đồ ăn đó".

Những chia sẻ của Bi Rain đã khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười và tỏ ra đồng cảm với anh. Bên cạnh đó, đông đảo netizen cũng tò mò liệu chất lượng của các món ăn do nam ca sĩ chuẩn bị ra sao mà cả Kim Tae Hee lẫn 2 cô con gái rượu đều không muốn ăn.

Bi Rain cho biết anh nhiều lần bị bà xã Kim Tae Hee và 2 ái nữ phớt lờ, để cho ngồi ăn 1 mình. Ảnh: Naver

Đây không phải lần đầu tiên Bi Rain có những chia sẻ gây sốt về 2 ái nữ. Trước đó ở chương trình Knowing Brothers, nam ngôi sao đã chiếm sóng mạng xã hội khi hé lộ về ngoại hình của 2 cô con gái: "2 con gái giống vợ tôi vì có mắt 2 mí. Các con tôi thích âm nhạc lắm, lập tức đứng bật dậy và nhảy theo khi ca khúc When We Disco của Park Jin Young được phát".

Chủ tịch công ty giải trí JYP - Park Jin Young, cũng thích thú trước năng khiếu nhảy múa của 2 ái nữ nhà Bi Rain - Kim Tae Hee, thậm chí còn đặt kèo debut ngay từ bây giờ: "2 con gái nhà Bi Rain có tài năng hơn người, mà tôi cũng có 2 cô con gái. 4 nàng công chúa này vừa đủ để có thể tạo thành 1 nhóm nhạc nữ rồi!".

2 con gái Bi Rain được nhận xét là cực kỳ tài năng, ghi điểm lớn với cả chủ tịch Park Jin Young khi còn rất nhỏ. Ảnh: Naver

Trước đó, trong buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn nhằm quảng bá cho bộ phim Red Swan hồi năm 2024, Bi Rain lần đầu tiết lộ về nguyên nhân khiến anh không muốn công khai hình ảnh các con: "Tôi đắn đo và tự hỏi liệu mình có nên cởi mở hơn về chuyện gia đình hay không. Trong thâm tâm, tôi cũng từng muốn khoe rằng các con tôi dễ thương ra sao và trưởng thành nhanh chóng theo năm tháng. Thế nhưng theo thời gian, tôi nhận ra có những người chỉ trích người khác chỉ vì chuyện lập gia đình. Vậy nên, tôi không còn muốn chia sẻ hình ảnh về gia đình mình với công chúng".

Kim Tae Hee - Bi Rain lần đầu gặp nhau ở buổi quay quảng cáo cách đây 14 năm. Ngay từ những giây phút đầu tiên ấy, mỹ nhân họ Kim đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Bi Rain. Nam ca sĩ sinh năm 1982 chủ động theo đuổi đàng gái, thế nhưng anh bị mỹ nhân họ Kim từ chối lời tỏ tình tận 5 lần. Bi Rain quyết không bỏ cuộc và cuối cùng đã giành được trái tim Kim Tae Hee.

Năm 2017, sau 5 năm hẹn hò, Kim Tae Hee - Bi Rain tổ chức đám cưới giản dị và chính thức về chung 1 nhà. Đến nay, cặp đôi quyền lực đã có với nhau 2 cô con gái đáng yêu.