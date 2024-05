Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang 2024 đã tìm ra các chủ nhân xứng đáng cho những giải thưởng danh giá trong lĩnh vực phim truyền hình và phim điện ảnh. Dù đã kết thúc nhưng những khoảnh khắc tại lễ trao giải vẫn liên tục được khán giả truyền tay nhau mạnh mẽ. Đặc biệt, cái tên hot nhất mùa giải năm nay phải kể đến Kim Soo Hyun dù anh đã để trượt mất chiếc cúp Thị đế.



Ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ, cách Kim Soo Hyun có phần lúng túng khi được yêu cầu tạo dáng đến những biểu cảm thú vị trong lễ trao giải đều trở thành chủ đề hot. Đặc biệt khoảnh khắc Kim Soo Hyun mới "mất tích" vài phút vì đi vệ sinh, khi quay lại đã lập tức bị MC "bắt quả tang" và yêu cầu diễn lại cảnh khóc đáng yêu trong Queen of Tears chính là một trong những chủ đề Hot nhất tại lễ trao giải tối qua.

Khoảnh khắc viral của Kim Soo Hyun tại lễ trao giải Baeksang

Tưởng đâu chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ ngay cả khi lễ trao giải đã kết thúc, Kim Soo Hyun vẫn tiếp tục trở thành chủ đề hot chỉ bởi một hành động kéo dài 3 giây tại hậu trường. Khoảnh khắc nam chính Queen of Tears thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên trán, có vẻ như đang lau mồ hôi khiến người xem không nhịn nổi cười. Nhiều người cho rằng Kim Soo Hyun thở phào sau gần 3 tiếng bị ban tổ chức Baeksang "dí" đến độ mất hết cả sự tự tin. Trước đó xuyên suốt lễ trao giải, vì đang là diễn viên hot nhất nhì hiện tại nên bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị máy quay "soi" tới và bắt lại những biểu cảm thú vị.

Khoảnh khắc gây sốt của Kim Soo Hyun sau lễ trao giải

Biểu cảm đáng yêu của Kim Soo Hyun

Bình luận của khán giả: - Bị ban tổ chức dí cho đổ mồ hôi hột hả anh. - Lấy có cái cup về mà tưởng mới đi thỉnh kinh về, 9981 kiếp nạn dí anh. - Tiếc là Kim Ji Won không dự, không là anh còn bị dí ác hơn. - Bị dí y chang trên phim, bảo sao không thở phào. Dự có lễ trao giải mà mướt mát mồ hôi.

Kim Soo Hyun là cá nhân duy nhất của Queen of Tears có đề cử tại Baeksang năm nay, lý do một phần bởi Baeksang công bố đề cử ở thời điểm bộ phim mới lên sóng được một nửa. Khán giả đã rất hi vọng anh giành được giải Nam chính xuất sắc, đáng tiếc khi Kim Soo Hyun đã để vụt mất giải thưởng vào tay đàn anh Nam Goong Min. Bù lại anh thắng giải ở một hạng mục do người hâm mộ bình chọn với số phiếu áp đảo.

Kim Soo Hyun phát biểu khi nhận giải do khán giả bình chọn tại Baeksang 2024 (Phụ đề: kshsimp)

Lệ An