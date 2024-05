Thảm đỏ Baeksang 2024 là sự kiện đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất mà Lee Do Hyun tham gia trong khoảng thời gian vắng bóng vì lý do nhập ngũ. Ngay từ khi vừa đổ bộ thảm đỏ, Lee Do Hyun đã trở thành từ khóa gây sốt, lý do là bởi anh xuất hiện trong bộ quân phục thay vì những trang phục thảm đỏ lộng lẫy. Trên thảm đỏ, bên cạnh những kiểu tạo dáng quen thuộc, nam diễn viên cũng thực hiện động tác điều lệnh, đúng chất một quân nhân.

Sự xuất hiện của Lee Do Hyun là bởi anh có một đề cử trong hạng mục Nam tân binh xuất sắc nhất (hạng mục phim điện ảnh). Ngay vai diễn điện ảnh đầu tay trong bom tấn nghìn tỷ Exhuma, Lee Do Hyun đã được đề cử Baeksang. Và kết quả đúng như nhiều người mong đợi, cuối cùng, anh đã nhận được giải thưởng lớn này, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký bao gồm Kim Seon Ho, Kim Young Sung, Joo Jong Hyuk và Hong Xa Bin.

Lee Do Hyun thắng giải Nam tân binh hạng mục phim điện ảnh

Ngay sau khi cái tên Lee Do Hyun được xướng lên, MXH thực sự bùng nổ. Cư dân mạng gửi vô số lời chúc mừng đến nam diễn viên và đồng loạt cho rằng, Lee Do Hyun rất xứng đáng với giải thưởng danh giá này. Đặc biệt, màn phát biểu nhận giải của Lee Do Hyun còn khiến cư dân mạng "phát sốt" hơn nữa khi anh công khai gọi tên bạn gái của mình - nữ diễn viên xinh đẹp Lim Ji Yeon.

Cụ thể, trong bài phát biểu mừng thắng giải của mình, sau khi gửi lời cảm ơn, tri ân đến toàn thể ekip cũng như khán giả thì Lee Do Hyun đã dành một lời cảm ơn tới những người thân yêu của mình. "Con xin cảm ơn bố mẹ yêu quý, em trai, Ga Eul và Ji Yeon à, cảm ơn em!". Lời phát biểu này lập tức gây bùng nổ tại khán đài, vô số tiếng vỗ tay lớn dành cho cặp đôi trẻ, đáng tiếc khi cameraman của Baeksang lại không hướng ống kính về phía Lim Ji Yeon - người cũng có mặt tại sự kiện năm nay.

Lee Do Hyun cảm ơn bố mẹ, em trai, Ga Eul và bạn gái Ji Yeon

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon vốn là cặp đôi nên duyên từ bộ phim đình đám The Glory. Năm ngoái, khi nhận giải thưởng Baeksang, Lim Ji Yeon cũng từng nhắc tên và cảm ơn bạn trai của mình.

Lim Ji Yeon tại thảm đỏ năm nay

Nguồn: Naver