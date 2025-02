Kim Sae Ron tới lúc chết mới được minh oan 1 chuyện

Tối 16/2, công chúng châu Á bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của sao nhí 1 thời Kim Sae Ron. Tới sáng 17/2, ký giả từ tờ TV Daily đã liên hệ với những nhân vật thân cận với Kim Sae Ron và được chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn nữ diễn viên từng trải qua trước khi qua đời.

1 nhân vật thân thiết với Kim Sae Ron cho biết nữ diễn viên thực sự đã làm công việc bán thời gian ở quán cà phê gần phường Yaksu (Seoul) để trang trải cuộc sống. Cố nghệ sĩ đi làm vào buổi sáng và kết thúc công việc vào lúc hoàng hôn. Người quen từng bày tỏ lo lắng khi Kim Sae Ron làm việc ở quán cà phê: "Có vẻ khá nguy hiểm khi cô ấy đi làm về 1 mình qua những con hẻm vào buổi tối". Người này tiết lộ thêm, nữ diễn viên họ Kim khi ấy phải đối mặt với khoản nợ lên tới hàng trăm triệu won (hàng tỷ đồng) vì phải đền bù thiệt hại từ vụ tai nạn giao thông do cô gây ra hồi năm 2022 và đền tiền vi phạm hợp đồng cho công ty quản lý cũ. Như vậy phải tới lúc này, Kim Sae Ron mới được minh oan chuyện dàn cảnh giả nghèo khổ, giả làm nhân nhân viên ở 1 quán cà phê cách đây 2 năm.

Tới lúc này, Kim Sae Ron mới được minh oan chuyện dàn cảnh làm việc ở quán cà phê

Nữ diễn viên phải đền bù thiệt hại sau khi say rượu lái xe gây tai nạn cách đây 3 năm

Bên cạnh đó, 1 người quen tiết lộ chuyện Kim Sae Ron bị trầm cảm nặng hồi giữa năm 2024 khi đang chuẩn bị trở lại showbiz qua vở kịch Dongchimi sau khi vướng ồn ào đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun: "Tình trạng sức khỏe của Kim Sae Ron sa sút tới mức khuôn mặt cô ấy trở nên tái nhợt trong lúc luyện tập cho vở kịch". Cuối cùng, cố nghệ sĩ quyết định rút khỏi vở kịch vì lý do sức khỏe.

Người quen hé lộ thêm về tình trạng sức khỏe tinh thần của Kim Sae Ron trước khi qua đời: "Cô ấy làm công việc bán thời gian và giáo viên dạy diễn xuất. Nhưng số tiền kiếm được vẫn chưa đủ để trả các khoản nợ. Sự công kích từ khán giả và tình trạng khó khăn tài chính khiến Kim Sae Ron càng thêm chán chường. Căn bệnh trầm cảm của Kim Sae Ron nghiêm trọng đến mức mọi người xung quanh nữ diễn viên đều cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi cô ấy đã tự nguyện tới bệnh viện điều trị trầm cảm, đồng thời có thời điểm đã bày tỏ ý chí mạnh mẽ trong việc trở lại làng giải trí. Nhưng dư luận lại phản ứng rất gay gắt với nữ diễn viên, và rất khó để cô ấy chữa lành tâm hồn của mình ngay lập tức".

Lúc sinh thời, cố diễn viên vật lộn với chứng trầm cảm nặng và những khoản nợ hàng tỷ đồng

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là "em gái quốc dân" và sao nhí nổi tiếng 1 thời. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Man From Nowhere, I Am A Dad, Bloodhounds, Kiss Six Sense... Tuy nhiên đến năm 2022, Kim Sae Ron gây ra scandal say rượu lái xe, khiến cô phải dừng hoạt động để tự kiểm điểm.