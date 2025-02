Lá số tử vi từ 3 năm trước của cố diễn viên Kim Sae Ron khiến nhiều người rùng mình

Ngày 16/2, cảnh sát quận Seongdong, Seoul thông báo nữ diễn viên Kim Sae Ron đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại nhà riêng vào khoảng 4:54 chiều. Người đầu tiên phát hiện ra cô là một người bạn, người đã có hẹn gặp Kim Sae Ron trong ngày hôm đó nhưng không liên lạc được.

Cơ quan điều tra cho biết không tìm thấy dấu hiệu đột nhập hay bất kỳ manh mối nào nghi vấn liên quan đến tội phạm. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra để xác định rõ nguyên nhân.

Sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron khiến cư dân mạng vô cùng bàng hoàng

Trước khi qua đời, Kim Sae Ron từng dính vào bê bối lái xe khi say rượu và đâm vào cây xanh cùng trạm biến áp. Kim Sae Ron đã phải nộp tiền phạt và rút khỏi làng giải trí 1 thời gian dài.

Ngay sau khi tin tức về cái chết của Kim Sae Ron lan truyền, một bài viết về dự đoán tử vi của cô từ năm 2022 bất ngờ bị đào lại. Bài viết này do một thầy tử vi có tiếng chia sẻ, trong đó khẳng định nữ diễn viên sẽ gặp vận hạn kéo dài đến năm 2027 và đặc biệt phải cẩn thận trong năm 2025.

Cụ thể, vào thời điểm Kim Sae Ron bị bắt vì lái xe khi say rượu, thầy tử vi A đã đăng bài viết có tiêu đề "Năm nay không phải là vấn đề duy nhất".

Ông nhận định rằng, theo tứ trụ mệnh lý Kim Sae Ron là người rất quan tâm đến tử vi nhưng vẫn không thể tránh khỏi vận xui của mình.

Thầy A phân tích: "Nếu cô ấy từng đi xem tử vi, chắc chắn sẽ biết năm nay (2022) là năm đại hạn liên quan đến tai nạn giao thông. Nếu cô ấy thực sự nghe theo, đã không có chuyện say rượu và lái xe như vậy."

Ông cũng nhấn mạnh: "Thời điểm này, ngay cả việc đi xe cũng cần phải cẩn thận, vậy mà cô ấy lại lái xe khi say rượu. Điều này chẳng khác nào vứt bỏ lá số tử vi của mình."

Lời cảnh báo về vận hạn từ năm 2022 đến 2027

Không chỉ cảnh báo về tai nạn giao thông, thầy A còn dự đoán rằng giai đoạn 2022 - 2027 là thời kỳ đại vận xấu đối với Kim Sae Ron.

"Giai đoạn này, cô ấy có thể gặp nhiều rắc rối, bao gồm tai nạn giao thông, tranh cãi, kiện tụng, phẫu thuật, vấn đề sức khỏe, tài chính, thậm chí là chuyện tình cảm. Đặc biệt, năm 2025 sẽ là năm nguy hiểm nhất".

Sau khi thông tin Kim Sae Ron qua đời, nhiều cư dân mạng đã không khỏi rùng mình trước những lời tiên đoán này. Ngày 17/2, thầy A tiếp tục lên tiếng xác nhận dự đoán của mình từng được đăng từ năm 2022 và chưa từng chỉnh sửa.

Ông cũng gửi lời chia buồn: "Kim Sae Ron đã phải trải qua một đại vận khó khăn và năm nay cũng không ngoại lệ. Tôi xin gửi lời cầu nguyện cho cô ấy."

Trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên, gia đình Kim Sae Ron đã đề nghị công chúng không lan truyền những tin đồn vô căn cứ và để cô yên nghỉ thanh thản.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết. Trong khi đó, bạn bè và đồng nghiệp của Kim Sae Ron đều bày tỏ sự tiếc thương trước sự mất mát này.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, từng là một diễn viên tài năng, nổi lên từ khi còn nhỏ qua các bộ phim đình đám như "Người đàn ông bí ẩn" (The Man from Nowhere) và "High School: Love On". Tuy nhiên, sau bê bối rượu bia năm 2022, sự nghiệp của cô dần tụt dốc và cô sống kín tiếng hơn.

Sự ra đi của Kim Sae Ron là một cú sốc lớn đối với làng giải trí Hàn Quốc.