Kim Sae Ron được bạn thân phát hiện ngừng tim tại nhà riêng, đưa đi cấp cứu nhưng không kịp

Chiều nay (16/2), nữ diễn viên Kim Sae Ron được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại nhà riêng ở Seongdong-gu, Seoul. Một người bạn, người có hẹn với cô vào buổi chiều, là người đầu tiên phát hiện ra sự việc vào khoảng 5 giờ chiều. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng nữ diễn viên đã không qua khỏi.

Kim Sae Ron qua đời khiến truyền thông và công chúng vô cùng sốc

Kim Sae Ron ra mắt vào ngày 29/10/2009, khi mới 9 tuổi, với vai chính trong bộ phim A Brand New Life. Cô vượt qua tỉ lệ cạnh tranh 1000:1 để có được vai diễn này và nhanh chóng khẳng định tài năng khi giành được nhiều giải thưởng Tân binh danh giá. Năm 2010, cô tiếp tục gây tiếng vang với bộ phim The Man from Nowhere, giúp cô trở thành sao nhí hàng đầu của Hàn Quốc. Trong suốt sự nghiệp, Kim Sae-ron đã chứng minh thực lực của mình khi thành công ở cả mảng điện ảnh và truyền hình.



Thế nhưng, vào năm 2022, Kim Sae Ron vướng scandal gây tai nạn khi lái xe và bỏ trốn. Cụ thể, vào sáng ngày 18/5/2022, Kim Sae Ron lái xe riêng tại khu Gangnam, Seoul, và gây tai nạn đâm vào trạm biến áp bên đường. Sự cố này khiến hệ thống điện khu vực bị ảnh hưởng, gây gián đoạn hoạt động của các cửa hàng và tín hiệu giao thông xung quanh.

Khi cảnh sát đến hiện trường, nữ diễn viên từ chối kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ và yêu cầu được xét nghiệm máu tại bệnh viện. Kết quả sau đó cho thấy nồng độ cồn trong máu của cô vượt mức cho phép để lái xe.

Sau vụ việc, Kim Sae Ron bị dư luận chỉ trích gay gắt và phải rút khỏi bộ phim Trolley của đài SBS. Nhiều thương hiệu mà cô đang làm gương mặt đại diện cũng cắt hợp đồng quảng cáo với cô.

Sau bê bối, Kim Sae Ron tạm dừng hoạt động nghệ thuật, lên tiếng xin lỗi và cho biết đang gặp khó khăn về tài chính. Cô từng bị bắt gặp làm thêm tại một quán cà phê để trang trải cuộc sống, nhưng sau đó xuất hiện tin đồn cô vẫn sống xa hoa, đi xe sang và tiệc tùng với bạn bè.

Theo chia sẻ từ người quen, Kim Sae Ron đã quyết định đổi tên thành Kim Ah Im để cố gắng vực dậy sau những sóng gió. Theo tiết lộ, cô còn chuẩn bị khai trương một quán cà phê hợp tác cùng người quen và lên kế hoạch quay trở lại với showbiz.

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến người hâm mộ và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.