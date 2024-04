Kim Ngưu ngập tràn tình yêu, Sư Tử liên tiếp nhận tin vui tài lộc ngày 18/4

Bạch Dương

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy, Bạch Dương bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng.

Về phương diện tình cảm, Bạch Dương luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình.

Hôm nay, có thể bạn sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ, ví dụ như tiền thừa kế, một khoản lãi bạn không ngờ hoặc tiền trả nợ chẳng hạn.

Kim Ngưu

Nếu công việc đang khiến bạn cảm thấy không thoải mái, những lời hứa hẹn suông mãi không được thực hiện thì đã đến lúc bạn ra đi và thoát khỏi nơi không thuộc về mình này.

Kim Ngưu sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé.

Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì Kim Ngưu đang tiêu quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền nên phải có một khoản tiết kiệm cố định đi nhé.

Song Tử

Song Tử sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và cung hoàng đạo này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Đường tài lộc của Song Tử trong ngày dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Song Tử không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến

Trong chuyện tình yêu, đôi bạn hoặc bản thân bạn đang muốn kiểm soát đối phương. Bạn có cái tôi quá lớn, mọi thứ bạn đều muốn nghe theo bản thân khiến cho đối phương cảm thấy ức chế, mệt mỏi.

Cự Giải

Hôm nay Cự Giải gặp nhiều may mắn khi biết cách chi tiêu hợp lý, đề cao việc tiết kiệm. Cung hoàng đạo này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Cự Giải khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của Cự Giải lại có chiều hướng bất ổn. Cung hoàng đạo này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình.

Sư Tử

Hôm nay Sư Tử được thần tài trợ mệnh nên sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp nhưng Sư Tử cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí.

Tuy nhiên Thứ Năm này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của Sư Tử, bạn và nửa kia có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn.

Xử Nữ

Hôm nay Xử Nữ không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với Xử Nữ. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Cung hoàng đạo này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Tình hình tài chính của bạn khá ổn định. Nhờ vào suy nghĩ sáng suốt, tỉnh táo và hành động mạnh mẽ, rõ ràng, nên những vụ đầu tư hay các quyết định về tài chính của bạn đã mang lại kết quả khả quan, đây là thời điểm bạn thu hoạch, gặt hái thành quả.

Thiên Bình

Hôm nay, Thiên Bình sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, cung hoàng đạo này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Xét trên phương diện tình cảm, mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của Thiên Bình thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường.

Bọ Cạp

Bọ Cạp rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ.

Tình hình tài chính của bạn rất phát triển, đến mức bạn có dư thừa của cải. Khi có đủ rồi, hãy biết chia sẻ cho người khác.

Phương diện tình cảm khá tốt, Bọ Cạp có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Nhân Mã

Đường tài lộc của Nhân Mã tương đối ổn định. Cung hoàng đạo này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền. Nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Nhân Mã cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Nhân Mã, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó.

Nhân Mã luôn dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Ma Kết

Hôm nay, Ma Kết nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè.

Về chuyện tình cảm, Ma Kết nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất.

Bảo Bình

Sự nghiệp của Bảo Bình rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bạn mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho Bảo Bình không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết.

Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Vận trình tình duyên của Bảo Bình lại kém sắc, có lẽ cung hoàng đạo này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Bảo Bình cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Song Ngư

Công việc Song Ngư không thật sự cảm thấy thoải mái. Song Ngư đang bị lợi dụng công sức của chính mình, khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì chẳng có tên mình.

Trong tình yêu Song Ngư đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn.

Công việc vẫn tiến triển tốt là vì Song Ngư làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!