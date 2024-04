4 cung hoàng đạo luôn "quậy phá" khi yêu, đặc biệt là số 4, khiến đối phương "phát cáu"

Trong tình yêu, việc trêu đùa, thử thách nhau là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ đều cần có giới hạn, làm quá sẽ trở thành phiền toái. Thực tế, mục đích bạn muốn xem đối tác có thể luôn bao dung bạn hay không nhưng kết quả đem đến lại khác nhau. Dù lý do là gì, thói quen này cũng không tốt cho 1 mối quan hệ. Hãy cùng xem những chòm sao nào thường hay gây rắc rối trong tình yêu nhé:

Cung Song Ngư

Cung Song Ngư là một cung hoàng đạo đặc biệt nhạy cảm. Trong quan hệ giao tiếp hàng ngày thì rất biết cách thấu hiểu người khác nhưng trong quá trình hẹn hò thì luôn đầy nghi ngờ. Thường xuyên có những cuộc tranh cãi với đối tác, dù không phải là những cuộc cãi vã gay gắt mà chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, nhưng Song Ngư đủ khiến đối tác phải bức bối. Song Ngư thường tự gây ra những rắc rối như vậy, cuối cùng chỉ để thử thách xem đối tác có thể chịu đựng được tính khí của mình hay không. Nhưng dù kết quả thế nào thì quá trình này thực sự không có ý nghĩa gì cả. Thật không hiểu vì sao Song Ngư lại cần phải làm như vậy?

Cung Bạch Dương

Người thuộc cung Bạch Dương thường được biết đến với tính cách năng động. Họ giao tiếp với bạn bè cũng rất thoải mái và vui vẻ. Trong tình yêu, họ vẫn giữ nguyên cái tôi riêng của mình. Dù họ hẹn hò với ai, cũng giống như một cặp bạn thân vui vẻ nhưng đôi khi cũng hay cãi vã. Họ chỉ đơn thuần là thích nô đùa, không có nhiều ý đồ nhỏ nhen hay nghi ngờ đối tác của mình. Họ thực sự chỉ muốn tìm chuyện vui để giết thời gian, làm cho đối tác cười. Người yêu họ thì cũng đã quen với những mánh khóe trêu chọc của Bạch Dương. Giống như việc khi đã yêu thì một người miệt mài troll còn một người vui lòng chịu đựng.

Cung Cự Giải

Cung Cự Giải thường rất nhạy cảm và hoài nghi, thường biến những chuyện không tồn tại thành có thật, tạo ra một câu chuyện trong đầu và sau đó đặt câu hỏi cho đối tác của họ. Họ thậm chí không có bằng chứng, chỉ dựa trên sự tưởng tượng của mình, điều này thực sự có thể làm tổn thương cảm xúc của người khác. Thật ra, họ đang rất nghiêm túc trong việc tranh cãi với đối tác, nhưng trong mắt người kia, họ chỉ đang làm phiền mà thôi. Vì Cự Giải tự nhiên thiếu cảm giác an toàn nên họ thường sử dụng sự an ủi của đối tác sau cuộc cãi vã để bù đắp cho sự yên tâm trong lòng họ.

Cung Nhân Mã

Như cơn gió tự do, Nhân Mã dường như không coi tình yêu là thứ quan trọng. Đối với họ, đó chỉ là một sự ràng buộc. Nhưng thực tế, họ cũng khát khao có tình yêu. Trong quá trình yêu đương, họ không cần cảm giác an toàn. Họ thường tìm cách kiểm tra người khác để bù đắp một chút cảm giác an toàn, cố tình tỏ ra giận dữ để xem người kia có cố gắng làm họ vui hay không, liệu họ có đủ kiên nhẫn yêu thương mình không. Họ thử nghiệm tình yêu bằng cách tạo ra những rắc rối không cần thiết, chỉ để xem người kia yêu mình đến mức nào.

Thường có người nói, tình yêu không chịu được sự kiểm tra và thử thách. Vậy nên đôi khi, sự thử thách của bạn sẽ mang đến cảm giác khó chịu với đối phương, gián tiếp phá hỏng mối quan hệ cho dù ban đầu mục đích của bạn không xấu.