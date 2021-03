Kim Kardashian đang bí mật hẹn hò, profile cực "khủng" của tình mới ăn đứt chồng cũ Kanye West?

Kim Kardashian đã đệ đơn ly hôn chồng cũ Kanye West, chính thức quay về cuộc sống độc thân từ vài tuần trước. Trong lúc Kanye West bị phát hiện vẫn đeo nhẫn cưới thì Kim lại có nhiều người đàn ông để ý, tán tỉnh. Bà mẹ 4 con dính vào hàng loạt tin đồn tình ái sau cuộc ly hôn thế kỉ.

Mới đây, tờ In Touch cho biết Kim đang rất vui vẻ với cuộc sống độc thân và có kế hoạch theo đuổi bình luận viên Van Jones của CNN. Một nguồn tin của tạp chí này cho biết: "Van đã trưởng thành và là người cố vấn về pháp luật cho Kim. Van giúp Kim trưởng thành hơn, ngược lại với Kanye đã kéo cô ấy xuống". Được biết hai ngôi sao truyền hình đã từng hợp tác vài lần và Van đã khen ngợi Kim là một cô gái thông minh. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ vì bà mẹ 4 con mới ly hôn được 2 tuần mà đã có "mục tiêu" tiếp theo để theo đuổi.

Bình luận viên Van Jones từng phỏng vấn Kim trong một chương trình truyền hình

Van Jones là một bình luận viên, MC, nhà báo, nhà chính trị và luật sư nổi tiếng từng đạt giải giải Emmy - một giải thưởng danh giá được coi là Oscar của thể loại truyền hình. Vợ cũ của Kanye West đã gặp gỡ Van trong các hoạt động cải thiện điều kiện bên trong các nhà tù và cả hai đã trở thành bạn bè.

Tuy nhiên mối quan hệ giữa cặp đôi này chỉ là đồng nghiệp cùng chung sở thích. Đại diện của Kim đã trả lời Gossip Cop và nói rằng tin đồn hẹn hò của cô là sai sự thật. Hiện tại Kim đang bận rộn cùng gia đình hoàn thành phần cuối của chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians chứ không lén lút yêu đương như một số tờ báo đưa tin.

Đại diện của ngôi sao truyền hình đã phủ nhận tin đồn và khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp bình thường

Nguồn: Gossip Cop