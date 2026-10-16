Kim Ji Won gặp biến căng: Phim mới bị kiến nghị lên tận Ủy ban, nhìn cách nhà đài phản ứng mà quá nản

Mới lên sóng được 2 tập nhưng Doctor X đang là một trong những bộ phim Hàn Quốc gây chú ý nhất. Tác phẩm ghi nhận thành tích rating ấn tượng, lọt top Netflix toàn cầu, đồng thời đánh dấu màn tái xuất bùng nổ của Kim Ji Won trên đài SBS sau 13 năm. Dẫu vậy, bên cạnh những thành tích đáng nể, Doctor X: Mafia In White đang vấp phải hàng loạt tranh cãi liên quan đến tính chính xác về chuyên môn y khoa.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội tự giới thiệu là bác sĩ chỉnh hình cho biết đã gửi đơn đề nghị xem xét nội dung phát sóng của Doctor X lên Ủy ban Xem xét Truyền thông và Phát thanh Hàn Quốc, thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội cả ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Được biết, lý do gửi đơn là cho rằng bộ phim đã làm sai lệch thực tế ngành y và khắc họa không đúng hình ảnh nhân viên y tế.

Vị bác sĩ viết: "Trong phim, việc đi thăm khám bệnh nhân theo đoàn cứ như đã trở thành một việc lặt vặt vậy. Họ cũng biến nhân viên y tế thành những kẻ phản diện kém cỏi. Tính bất định của hoạt động khám chữa bệnh cũng biến mất. Tất nhiên tôi hiểu rằng trên phim truyền hình, người ta sẽ cường điệu một số tình tiết để tạo sự hấp dẫn. Dẫu vậy, những gì bộ phim đã làm có thể khiến người xem có những quan niệm, nhận thức sai về thực tế của ngành".

Một người dùng tự nhận là bác sĩ chỉnh hình cho biết đã khiếu nại bộ phim Doctor X.

Người này thừa nhận khả năng bộ phim bị xử phạt không cao nhưng vẫn quyết định lên tiếng nhằm hạn chế những nhận thức sai lệch của công chúng. Trước sự việc, tờ Maeil Business Star Today đã liên hệ với SBS. Tuy nhiên, nhà đài chỉ đưa ra phản hồi ngắn gọn: "Chúng tôi không có lập trường riêng nào để phản hồi".

Doctor X: Mafia In White xoay quanh Gye Su Jeong (Kim Ji Won), một thiên tài ngoại khoa được đưa đến Bệnh viện Đại học Guseo để lấp vào vị trí bác sĩ phẫu thuật còn trống. Tại đây, cô chứng minh năng lực bằng kỹ thuật phẫu thuật xuất chúng, đồng thời liên tục vạch trần những góc khuất và bất cập trong ngành y. Trong quá trình đó, Gye Su Jeong có những mối liên hệ với giám đốc bệnh viện Bu Seung Gwon và bác sĩ thực tập Park Tae Gyeong.

Thực tế, Doctor X ghi điểm nhờ diễn xuất của dàn diễn viên và nội dung mang đến cảm giác sảng khoái. Tuy nhiên, cách xây dựng kịch bản cũng gây tranh luận khi nhiều nhân vật phản diện bị khắc họa quá kém cỏi, những bác sĩ kỳ cựu trong một bệnh viện uy tín lại liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng để rồi nữ chính xuất hiện giải quyết mọi chuyện.

Màn trở lại của Kim Ji Won trên đài SBS đang rất thành công về rating nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Đáng chú ý, ngay cả cố vấn y khoa của Doctor X cũng từng có phát ngôn gây xôn xao về tính chính xác của bộ phim. Cụ thể, bác sĩ Nam Goong In - khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Mokdong thuộc Đại học Nữ sinh Ewha, xác nhận đã tham gia cố vấn y khoa tại trường quay. Khi được một cư dân mạng chất vấn về những tình tiết thiếu thực tế, ông thẳng thắn trả lời: "Nếu xuất hiện những chi tiết sai về mặt y khoa, các bạn cứ hiểu rằng phía cố vấn đã tranh luận với đoàn làm phim và cuối cùng phía cố vấn đã thua".

Bộ phim được cố vấn bởi bác sĩ Nam Goong In thuộc Đại học Nữ sinh Ewha. Tuy nhiên vị bác sĩ này lại nói rằng mình đã thua trong cuộc tranh luận với đoàn phim.

Phát ngôn này càng khiến những tranh cãi xoay quanh Doctor X trở nên đáng chú ý, nhất là khi bộ phim đang đạt được thành công lớn về mặt thương mại nhưng đồng thời bị đặt dấu hỏi về cách phản ánh thực tế ngành y. Dẫu vậy, phim vẫn đang cho thấy sức hút khó dứt của mình qua những thành tích công chiếu như liên tiếp lập rating kỷ lục, hay độc chiếm lượt tìm kiếm với con số ấn tượng 33,88%. Việc có những tình tiết vô lý được xây dựng có thể hiểu là để buff nữ chính "out trình", làm nổi bật hình tượng bác sĩ "Chó Điên" cho Kim Ji Won, dù vấp phải ý kiến trái chiều nhưng rõ ràng đã mang lại hiệu ứng đúng như ý đồ của NSX.