Chết mê chết mệt phim Hàn đang hot nhất thế giới: Vượt cả Kim Ji Won - Kim Yoo Jung, nữ chính đẹp đừng hỏi

Bộ phim Take Charge Of My Heart (Nạp Đầy Trái Tim) đang làm mưa làm gió khắp cõi mạng, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc được quan tâm nhất hiện nay. Theo thống kê từ FlixPatrol ngày 13/10, Take Charge Of My Heart đang là phim Hàn có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng các chương trình truyền hình Netflix toàn cầu (hạng 3), thậm chí đứng trên cả Doctor X của Kim Ji Won và bỏ xa 100 Days of Deception của Kim Yoo Jung

Take Charge Of My Heart là phim Hàn hot nhất toàn cầu hiện tại.

Take Charge Of My Heart thuộc thể loại hài lãng mạn, kể về chuyện tình kỳ lạ, ngọt ngào và hài hước giữa Baek Ho Rang (Kim Young Kwang) cùng với Na Bo Bae (Chae Soo Bin).

Baek Ho Rang là người thừa kế đời thứ ba của một tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc. Anh sở hữu tài năng kinh doanh xuất chúng, được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo tập đoàn. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy lại là một bí mật không thể tiết lộ: Baek Ho Rang đang sống nhờ trái tim nhân tạo có lượng pin ngày càng cạn kiệt.

Phim xếp thứ 3 trên BXH 10 TV Shows được xem nhiều nhất Netflix.

Giữa lúc phải đối mặt với những cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt, anh tình cờ gặp Na Bo Bae, cô gái có khả năng sạc điện cho trái tim mình. Lý do cho sự kỳ lại này là bởi Na Bo Bae từng bị sét đánh khi còn nhỏ, khiến cho cơ thể mang dòng điện. Cô không thể tiếp xúc thân mật với người khác, thế nhưng Baek Ho Rang lại là ngoại lệ duy nhất, mở ra câu chuyện tình yêu vừa hài hước vừa ngọt ngào.

Tác phẩm ghi điểm nhờ nội dung hấp dẫn, giàu tính giải trí cùng màn kết hợp ăn ý của hai chiến thần nhan sắc Chae Soo Bin và Kim Young Kwang.

Bộ phim mang đến chuyện tình kỳ lạ, ngọt ngào và hài hước giữa nữ biên kịch mang điện trong người tên Na Bo Bae...

... và chàng thừa kế tài phiệt Baek Ho Rang.

Chae Soo Bin vốn được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hàn đương đại. Cô từng hai lần được KingChoice bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc vào các năm 2024 và 2025. Không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút, nữ diễn viên còn đặc biệt có duyên trong việc tạo chemistry với bạn diễn. Điều này từng được thể hiện qua When The Phone Rings và giờ tiếp tục phát huy trong Take Charge Of My Heart.

Trong khi đó, Kim Young Kwang là ngôi sao tài sắc vẹn toàn nức tiếng. Nếu không tính những tên tuổi lớn của Chungmuro, anh hoàn toàn có thể được xếp vào nhóm nam diễn viên thực lực hàng đầu màn ảnh Hàn hiện nay.

Đáng nói, khả năng biến hóa của Kim Young Kwang thực sự khiến khán giả bất ngờ. Mới năm ngoái, anh còn hóa thân thành Moon Baek, một tên tội phạm máu lạnh với tâm lý vặn vẹo, khiến người xem không khỏi rùng mình. Vậy mà sang Take Charge Of My Heart, nam diễn viên đã trở thành chàng tổng tài quá đỗi dễ thương, vừa quyến rũ vừa hài hước, đúng chuẩn tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.

Hiện tại, Take Charge Of My Heart do Kim Young Kwang và Chae Soo Bin đóng chính đang được chấm 8,4/10 điểm trên Mydramalist. Đây là một thành tích rất ấn tượng với một bộ phim tình cảm lãng mạn mà không có mặt ngôi sao "bảo chứng rating" nào.

Nguồn: FlixPatrol