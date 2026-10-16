Phim Hàn độc chiếm 33,88% lượng tìm kiếm quá dữ: Gấp đôi top 2, nữ chính là bảo bối rating của 4 nhà đài

Vừa ra mắt không lâu, Doctor X: Mafia In White (Bác Sĩ X: Mafia Áo Trắng) do Kim Ji Won đóng chính đang làm mưa làm gió, trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc được chú ý nhất. Tác phẩm gây sốt tại nhiều quốc gia, góp mặt trong Top 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu. Tại quê nhà Hàn Quốc, sức hút của bộ phim cũng không hề kém cạnh.

Doctor X của Kim Ji Won đang làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ.

Không chỉ dẫn đầu Netflix Hàn Quốc, Doctor X còn đứng đầu bảng xếp hạng GooddataTV - OTT Drama Search Buzz Rankings tuần thứ hai tháng 10. Phim chiếm tới 33,88% thị phần tìm kiếm, gấp đôi tác phẩm đứng thứ hai là 100 Days Of Deception với 16,15%.

Các phim Hàn được tìm kiếm nhiều nhất tuần 2 tháng 10.

Nội dung phim xoay quanh Gye Su Jeong (Kim Ji Won), một bác sĩ phẫu thuật thiên tài được giới thiệu đến Trung tâm Y tế Đại học Guseo thông qua công ty môi giới nhân sự của Jang Hee Suk (Lee Jung Eun). Tại đây, cô chứng minh năng lực bằng tài phẫu thuật xuất chúng, đồng thời vạch trần những góc khuất và điều phi lý trong ngành y. Hành trình của Gye Su Jeong còn gắn liền với giám đốc bệnh viện Bu Seung Gwon (Son Hyun Joo) và bác sĩ thực tập Park Tae Gyeong (Kim Woo Seok).

Kim Ji Won có màn tái xuất rực rỡ trên đài SBS sau 13 năm.

Bộ phim nhận nhiều lời khen nhờ kịch bản hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính Kim Ji Won. Không chỉ xinh đẹp, tài năng, nữ diễn viên còn tiếp tục cho thấy mình đúng là "bảo bối rating" của nhà đài. Doctor X ghi nhận rating 11,4% ngay tập đầu và tăng lên 14,9% ở tập 2, đánh dấu màn tái xuất rực rỡ của Kim Ji Won trên SBS sau 13 năm kể từ The Heirs (Những Người Thừa Kế).

Đáng nói, Kim Ji Won không chỉ có duyên với SBS mà còn sở hữu những tác phẩm thành công trên ba đài lớn khác là KBS, tvN và JTBC.

Kim Ji Won có 2 siêu phẩm rating trên đài KBS.

Với đài KBS, Descendants Of The Sun đạt rating trung bình 26,3%, cao nhất 38,8%. Dù Song Hye Kyo và Song Joong Ki là cặp chính, chuyện tình của Kim Ji Won và Jin Goo vẫn để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Trong khi đó, Fight For My Way đạt rating trung bình 10,9%, cao nhất 13,8%.

Trên tvN, Queen Of Tears gây chấn động với rating trung bình 15,671%, đạt đỉnh 24,850%, qua đó vượt Crash Landing On You để lập kỷ lục rating cao nhất lịch sử nhà đài.

Kim Ji Won bùng nổ nhan sắc trong Queen Of Tears, bộ phim có rating cao nhất lịch sử đài tvN.

Với đài JTBC, My Liberation Notes đạt rating trung bình 4,091%, cao nhất 6,728%. Dù con số này không phải quá ghê gớm, nhưng thực tế trong năm 2022 jTBC ngoài Reborn Rich vượt trội hoàn toàn, mặt bằng rating không quá cao và phim vẫn nằm trong nhóm tác phẩm có rating nổi bật nhất đài này. Quan trọng hơn, tác phẩm tạo tiếng vang lớn cả trong nước lẫn quốc tế nhờ chất lượng nội dung và diễn xuất. Tại giải Baeksang 2023, phim thắng giải Kịch bản xuất sắc nhất, còn Kim Ji Won có lần đầu tiên nhận đề cử Thị hậu danh giá.

Vai diễn trong My Liberation Notes giúp Kim Ji Won lần đầu tiên nhận đề cử Thị hậu Baeksang.

Từ những bom tấn thương mại đến các tác phẩm giàu chiều sâu, Kim Ji Won cho thấy khả năng chinh phục khán giả ở nhiều thể loại. Thành tích trải dài trên 4 nhà đài lớn nhất Hàn Quốc càng khẳng định vị thế đáng nể của cô trong làng giải trí xứ Kim Chi.