Nhân chứng thấy tận mắt Quỳnh Anh xin lỗi Hồng Đăng, Á hậu Emma Lê: "Một chút ngượng nhưng tôi cũng không biết phải làm gì"

Chiều 15/10, trong buổi media tour của Top 5 Miss Universe Vietnam 2026, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Á hậu Trịnh Hồng Đăng sau ồn ào liên quan đến nhóm chat riêng bị lan truyền trên mạng xã hội. Loạt tin nhắn gây tranh cãi vì có những lời bàn luận về một số nhân vật trong giới sắc đẹp, trong đó Hồng Đăng là người được nhắc đến. Trước đó vào tối 13/10, Quỳnh Anh cũng đã đăng tải lời xin lỗi công khai, thừa nhận bản thân cần cẩn trọng hơn trong lời nói và cách ứng xử.

Trong cuộc gặp trực tiếp, Quỳnh Anh thừa nhận những lời lẽ của mình đã gây tổn thương cho Hồng Đăng, đồng thời cho biết tính cạnh tranh trong cuộc thi có thể khiến các thí sinh có những phát ngôn, hành động chưa phù hợp. Người đẹp ngỏ ý muốn ôm đàn chị như một cách thể hiện sự đồng cảm, song Hồng Đăng cho biết cô không quen với việc tiếp xúc cơ thể nên cả hai dừng lại ở cái bắt tay. Những hình ảnh ghi lại cuộc trò chuyện với biểu cảm có phần gượng gạo của người trong cuộc sau đó tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều ý kiến bàn luận.

Cụ thể, Quỳnh Anh chia sẻ: "Em muốn gửi lời xin lỗi đến chị Hồng Đăng vì thời gian qua đã có những lời lẽ không chính xác và gây tổn thương đến chị. Em xin phép ôm chị một cái. Vì em biết thời gian qua 2 chị em mình đều có những mất mát. Em thì là về phía gia đình, chị là ở phía bạn bè và những lời nói của em đã làm tổn thương chị. Mặc dù trước đây chị em mình không có hiềm khích gì cả, nhưng khi mình vào chung 1 cuộc thi, tính cạnh tranh nhiều khi nó nổi lên cả bọn em đã có những động thái, lời nói chưa tốt. Nên em muốn gửi cái ôm đến chị như một lời đồng cảm".

Hoa hậu Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Á hậu Hồng Đăng. Nguồn: @dreamer media

Netizen bàn tán trái chiều về biểu cảm gương mặt của Hồng Đăng, cô bị cho rằng khá gượng gạo và ngượng ngùng.

Trong buổi livestream tối 15/10, Á hậu 2 Emma Lê nhắc lại tình huống khiến cô rơi vào trạng thái bối rối khi chứng kiến Quỳnh Anh xin lỗi Hồng Đăng trước ống kính. Người đẹp cho biết bản thân chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự, khi phải ngồi bên cạnh một người đang xin lỗi người khác trong lúc máy quay vẫn hoạt động.

"Một chút ngượng nhưng tôi cũng không biết phải làm gì. Vì tôi chưa bao giờ thấy ai xin lỗi một ai kế bên mà phải quay hình, theo một cái kiểu như là đúng format", Emma Lê chia sẻ.

Emma Lê chia sẻ về màn xin lỗi của Hoa hậu Quỳnh Anh với Hồng Đăng. Nguồn: queensarchive.vn

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam cho biết chính sự lạ lẫm của tình huống khiến cô gần như đứng hình, không biết nên làm gì hay khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài bao lâu. Emma Lê cũng giải thích biểu cảm có phần đơ cứng của mình khi đó xuất phát từ cảm giác ngượng ngùng, chứ không phải vì biết cách xử lý tình huống.

"Xin lỗi mà phải quay hình. Tôi chưa bao giờ trong trường hợp này nên rất là đơ. Hổng biết phải làm gì, hổng biết phải bao lâu nên cái mặt tui nó vậy", người đẹp nói thêm.

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam cho biết chính sự lạ lẫm của tình huống khiến cô gần như đứng hình, không biết nên làm gì.

Ồn ào bùng lên khi loạt ảnh chụp màn hình được cho là trích từ một nhóm chat riêng lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung tin nhắn bị nghi có sự tham gia của Quỳnh Anh và Mỹ Anh, đề cập đến nhiều nhân vật liên quan đến Miss Universe Vietnam 2026 như Kỳ Duyên, Trịnh Hồng Đăng và giám khảo Lâm Ngân bằng những lời lẽ gây tranh cãi. Trước phản ứng của dư luận, Mỹ Anh lên tiếng nhận lỗi vì những phát ngôn thiếu cân nhắc. Sau khoảng hai ngày im lặng, Hoa hậu Quỳnh Anh cũng đăng tâm thư xin lỗi, thừa nhận bản thân cần thận trọng hơn trong lời nói và ứng xử.

Trong số những nội dung gây chú ý, các tin nhắn được cho là nhắc đến việc Trịnh Hồng Đăng xin phép ban tổ chức trở về TP.HCM khi người bạn thân đang nguy kịch khiến sự việc thêm căng thẳng. Theo nội dung lan truyền, Quỳnh Anh được cho là đã bàn luận về cách Á hậu trình bày câu chuyện này. Sau đó, Hồng Đăng lên tiếng khẳng định cô không sử dụng từ "hấp hối" khi xin phép trở về hỗ trợ gia đình người bạn, đồng thời nhấn mạnh mình không có ý so sánh tình trạng của người bạn với bất kỳ ai.

Hồng Đăng cũng tiết lộ người bạn thân đã qua đời sau một thời gian dài hôn mê. Á hậu cho biết những thông tin bị diễn giải sai lệch khiến cô phải nhận nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Dù không yêu cầu bất kỳ ai phải xin lỗi, cô mong mọi người cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ thông tin, đặc biệt với những câu chuyện liên quan đến mất mát cá nhân, tránh biến nỗi đau của người khác thành chủ đề bàn tán hay mua vui.