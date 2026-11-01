Ở tuổi 49, nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Hyun Joo vẫn khiến khán giả chú ý bởi vẻ ngoài thanh lịch, vóc dáng thon gọn và thần thái trẻ trung. Bí quyết của cô không chỉ nằm ở việc chăm sóc da mà còn đến từ thói quen tập luyện, nghỉ ngơi và duy trì nhịp sống cân bằng.

Gần đây, Kim Hyun Joo tiếp tục nhận được sự quan tâm khi góp mặt trong bộ phim Hàn Quốc Hundred Days of Lies (100 ngày lừa dối), vào vai Yoo So Ran, một nữ xạ thủ thuộc tổ chức kháng Nhật. Sau khi phim phát sóng, diễn xuất ấn tượng cùng diện mạo dường như không bị thời gian tác động khiến nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Gia nhập làng giải trí từ năm 1997, Kim Hyun Joo đã có gần 30 năm hoạt động nghệ thuật. Cô được đánh giá là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, từ tình cảm, cổ trang đến tâm lý, giật gân. Bên cạnh sự nghiệp bền bỉ, phong thái tự tin và vóc dáng săn chắc ở tuổi trung niên cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ.

1. Tập kickboxing để rèn luyện toàn thân

Một trong những thói quen đáng chú ý của Kim Hyun Joo là tập luyện võ thuật. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô yêu thích các trận đấu võ thuật tổng hợp (MMA), thường xem những giải đấu như UFC và coi đây là cách giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi, cô còn trực tiếp học kickboxing. Bộ môn này kết hợp nhiều động tác như đấm, đá, né đòn và di chuyển, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm cơ ở tay, chân và vùng thân giữa.

Nhờ đặc điểm vận động liên tục, kickboxing có thể giúp tăng cường sức bền tim mạch, cải thiện khả năng phối hợp và hỗ trợ tiêu hao năng lượng. Khi được duy trì đều đặn, kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp, bộ môn này cũng góp phần giúp cơ thể săn chắc hơn.

Với phụ nữ bước vào tuổi 40, vận động không chỉ nhằm kiểm soát cân nặng mà còn có ý nghĩa trong việc duy trì sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động. Tuy nhiên, không nhất thiết phải tập những bài cường độ cao như kickboxing mới có thể giữ dáng. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập sức mạnh đều là những lựa chọn phù hợp tùy thể trạng.

2. Chăm sóc da theo tình trạng thực tế, không chạy theo sản phẩm đắt tiền

Bên cạnh tập luyện, Kim Hyun Joo cũng chú trọng đến việc chăm sóc làn da. Theo những chia sẻ được bài viết gốc dẫn lại, khi da nhạy cảm hoặc không ổn định, cô ưu tiên các phương pháp làm dịu và duy trì sự cân bằng thay vì liên tục sử dụng những sản phẩm có hoạt tính mạnh.

Nữ diễn viên cũng sử dụng sản phẩm chứa chiết xuất rau má (Cica) trong chu trình chăm sóc da và điều chỉnh cách dưỡng da theo nhu cầu từng thời điểm. Khi da cần được chăm sóc kỹ hơn, cô mới tăng cường các bước dưỡng chuyên sâu.

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với làn da ở tuổi trung niên. Thay vì sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc, chị em nên ưu tiên làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm và chống nắng đều đặn. Những sản phẩm chứa hoạt chất như retinoid hay acid tẩy da chết cần được lựa chọn theo tình trạng da và khả năng dung nạp, tránh lạm dụng khiến da kích ứng.

Một chu trình chăm sóc da hiệu quả không nhất thiết phải phức tạp hay tốn kém. Điều quan trọng là hiểu làn da của mình cần gì và duy trì những bước chăm sóc phù hợp trong thời gian dài.

3. Chườm khăn mát giúp gương mặt bớt sưng vào buổi sáng

Một thói quen làm đẹp khác được nhắc đến ở Kim Hyun Joo là làm sạch da bằng xà phòng có tính acid nhẹ, sau đó chườm khăn mát lên mặt.

Nhiệt độ mát có thể khiến các mạch máu nông co lại tạm thời, từ đó hỗ trợ giảm cảm giác sưng phù nhẹ, đặc biệt ở vùng mắt sau khi thức dậy. Gương mặt vì thế có thể trông tươi tỉnh hơn trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng chườm lạnh không thể làm se khít lỗ chân lông vĩnh viễn hay ngăn ngừa lão hóa. Hiệu quả chủ yếu mang tính tạm thời. Khi thực hiện, nên dùng khăn sạch, mát vừa phải, tránh áp đá lạnh trực tiếp lên da hoặc chườm quá lâu, nhất là với người có làn da nhạy cảm.

Đối với bước làm sạch, chị em cũng nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với loại da thay vì mặc định xà phòng là lựa chọn tốt nhất. Những sản phẩm làm sạch quá mạnh có thể khiến da khô, căng rát và ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ tự nhiên.

4. Bí quyết trẻ lâu còn nằm ở việc nghỉ ngơi đúng nghĩa

Khi nói về cách duy trì trạng thái tốt, Kim Hyun Joo không cho rằng mình có bí quyết đặc biệt nào. Thay vào đó, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành thời gian nghỉ ngơi.

Ngoài công việc, nữ diễn viên thích cắm trại, đi du lịch và tạm rời xa nhịp sống bận rộn để hòa mình vào thiên nhiên. Với cô, giữ gìn diện mạo không chỉ là câu chuyện chăm sóc da hay tập luyện mà còn liên quan đến việc để cơ thể và tinh thần được phục hồi.

Đây là điều nhiều người dễ bỏ quên khi bước vào giai đoạn trung niên. Áp lực công việc, gia đình và những trách nhiệm kéo dài có thể khiến thời gian dành cho bản thân ngày càng ít đi. Trong khi đó, thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, khả năng phục hồi, thói quen ăn uống cũng như sức khỏe tổng thể.

Ngủ đủ giấc, duy trì giờ sinh hoạt tương đối ổn định và chủ động dành thời gian thư giãn là những việc đơn giản nhưng có giá trị lâu dài. Không phải lúc nào nghỉ ngơi cũng đồng nghĩa với lười biếng; đôi khi, biết dừng lại đúng lúc mới giúp chúng ta duy trì năng lượng để tiếp tục công việc.

Kim Hyun Joo cũng đề cao việc chấp nhận diện mạo tự nhiên của bản thân thay vì quá phụ thuộc vào các phương pháp thẩm mỹ. Quan điểm này gợi nhắc rằng vẻ ngoài trẻ trung không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc xóa bỏ mọi dấu hiệu tuổi tác.

5. Làm việc hết mình nhưng không để công việc chiếm trọn cuộc sống

Kim Hyun Joo từng chia sẻ về giai đoạn dành gần như toàn bộ năng lượng cho một dự án, liên tục ở trong trạng thái tập trung cao độ. Sau đó, cô cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời trải qua cảm giác trống rỗng và xuất hiện những biểu hiện khó chịu về sức khỏe.

Trải nghiệm này khiến nữ diễn viên học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Khi đứng trước máy quay, cô vẫn nỗ lực hết mình, nhưng khi rời phim trường, cô cố gắng duy trì nhịp sống vừa phải, không để công việc lấy đi toàn bộ năng lượng của bản thân.