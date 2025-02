Mới đây, cô Trương ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã báo cáo cơ quan chức năng và truyền thông địa phương về một sự cố phẫu thuật. Bố cô Trương là bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính ở gan tại bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Bạc Châu trước Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên sau khi phẫu thuật, bác sĩ lại nói với gia đình cô Trương rằng một chiếc kim đã bị gãy và vẫn còn trong gan bệnh nhân. Cô Trương tá hoả, nhanh chóng đưa bố đến bệnh viện khác để kiểm tra, kết quả chụp X-quang phát hiện một vật kim loại ở thuỳ gan phải, dài khoảng 15mm và rộng 3mm.

Kết quả X-quang cho thấy mảnh kim nằm trong gan ông Trương

Cô Trương đề nghị bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Bạc Châu phải lấy chiếc kim này ra. Bệnh viện này đã mời các chuyên gia đến tham vấn và cho biết cây kim đang cố định ở vị trí không thể lấy ra được. Do bố cô Trương bị xơ gan nặng và u gan, việc phẫu thuật lấy kim có thể gây chảy máu nhiều, thậm chí gây suy gan và đe doạ đến tính mạng.

Cô Trương rất lo lắng về tình trạng sức khoẻ của bố mình vì ông có triệu chứng chướng bụng sau khi phẫu thuật và tai biến có thể xảy ra khi kim vẫn ở trong gan bệnh nhân.“Bệnh của bố tôi rất nghiêm trọng, làm sao bảo đảm mảnh kim này sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của bố?”, cô Trương nói với phóng viên.

Ban đầu, bác sĩ trong ekip mổ khẳng định việc kim vẫn trong gan bệnh nhân không phải lỗi do họ quên mà lỗi ở dụng cụ phẫu thuật dẫn đến kim bị trượt. Vì vậy, bệnh viện nhiều lần yêu cầu gia đình cô Trương tự thương lượng với đơn vị cung cấp vật tư y tế để nhận được bồi thường.

Ảnh minh hoạ

Chia sẻ với báo chí giữa tháng 2/2025, phía bệnh viện cho biết sau sự cố họ đã thực hiện ngừng toàn bộ hàng hoá từ nhà cung cấp vật tư này, đồng thời tích cực tiến hành các thủ tục pháp lý xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo QQ, cô Trương cho biết sau nhiều lần trao đổi với bệnh viện và công ty thiết bị y tế, họ đã đạt được sự đồng thuận về mức bồi thường từ cả 2 phía. Bệnh nhân hiện đang được theo dõi tình trạng để xác định phương án điều trị tiếp theo.

Ông Cung Vĩnh Quân, Giám đốc một công ty luật tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) nhận định những sự cố vô tình bỏ quên vật lạ như gạc và dụng cụ trong cơ thể bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật thường xuyên xảy ra. Những sự cố như vậy thường do 2 nguyên nhân: lỗi do bác sĩ thao tác sai, nhân viên y tế bất cẩn hoặc do thiết bị y tế xảy ra vấn đề trong quá trình phẫu thuật.

Ảnh minh hoạ

Chuyên gia này cho rằng sự việc tại bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Bạc Châu vẫn cần điều tra thêm để xác định nguyên nhân nằm ở chuyên môn của bác sĩ hay chất lượng sản phẩm y tế. Tuy nhiên dù bác sĩ hay nhà sản xuất thiết bị y tế có lỗi, bệnh viện vẫn cần chịu trách nhiệm bồi thường cho bệnh nhân thông qua thương lượng, không thể đổ hoàn toàn lỗi cho nhà cung cấp vật tư. Nếu đàm phán không thành công, người nhà bệnh nhân có thể cân nhắc thực hiện hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước đó, năm 2015 tại tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) cũng xảy ra vụ việc bác sĩ để quên kim khâu trong xương đùi bệnh nhân. Theo Health Sina, sau khi bị gãy xương chân phải, nam thanh niên tên A Phi được chỉ định mổ.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, bác sĩ Lý chịu trách nhiệm chính trong ekip mổ bất ngờ thừa nhận đã để quên một cây kim khâu trong chân bệnh nhân. Vị bác sĩ này khẳng định dị vật không ảnh hưởng đến sức khoẻ và chân của bệnh nhân về sau, tuy nhiên sau đó vẫn phải chịu trách nhiệm về sai sót trong ca phẫu thuật.

(Theo News China, QQ)