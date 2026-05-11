Cách đây hơn 1 thập kỷ, cùng với Can Lộ Lộ, Trương Noãn Nhã từng là cái tên bị ném đá nhiều nhất showbiz Trung Quốc. Năm 2013, Trương Noãn Nhã hứng bão tẩy chay của công chúng sau khi bị phát tán 17 bức hình nhạy cảm trong 1 đêm. Dù là kiều nữ ưa mặc gợi cảm khoe sắc vóc, thậm chí chấp nhận hở bạo trước ống kính, song khi chứng kiến những hình ảnh riêng tư của mình bị lan truyền, Trương Noãn Nhã không khỏi cay đắng cho biết cô cảm thấy bị xúc phạm. Mỹ nhân này khẳng định cô chỉ cởi vì công việc, chứ không phải là người tùy tiện, sống thác loạn, không biết đạo đức và phép tắc.

Mỹ nhân gợi cảm bị hủy hoại vì scandal ảnh nóng

Trương Noãn Nhã sinh năm 1983, là con 1 trong gia đình bình thường ở Sơn Đông (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Noãn Nhã xin đi làm công việc văn phòng, lương thấp nhưng ổn định. Đến năm 28 tuổi, cô được 1 đạo diễn, nhà sản xuất phát hiện và mời vào showbiz đóng phim. Bước chân vào ngành giải trí khá muộn, song con đường phát triển của Trương Noãn Nhã khá thuận lợi. Vào nghề chưa bao lâu và thậm chí là tay ngang đóng phim, cô đã nổi tiếng với Nhất Lộ Hướng Tây, Lan Quế Phường. Với nhan sắc xinh đẹp, dáng người bốc lửa và phong cách táo bạo, Trương Noãn Nhã nhanh chóng trở thành "nữ thần sexy" trong lòng đông đảo đấng mày râu.

Năm 2013, Trương Noãn Nhã dính scandal ảnh nóng rúng động. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận: " Người trong ảnh là tôi" . Trương Noãn Nhã cho biết những hình ảnh này được chụp tại nhà riêng của cô tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào năm 2009 và chỉ là những hình ảnh kỷ niệm cá nhân. Trương Noãn Nhã tố người quản lý cũ lừa gạt, lén lấy trộm ảnh riêng tư của cô để đưa cho công ty quản lý phát tán sau khi đôi bên xảy ra mâu thuẫn tranh chấp hợp đồng. Vụ lùm xùm khiến danh tiếng của Trương Noãn Nhã tụt dốc không phanh. Cha mẹ của người đẹp cũng xấu hổ đến không dám ra đường vì bê bối của con gái. Vì tai tiếng quá lớn, Trương Noãn Nhã quyết định ở ẩn, tạm dừng đóng phim 1 thời gian.

Bị chồng đạo diễn vứt bỏ, về quê tái hôn với trai trẻ kém 4 tuổi

Sau khi quay bộ phim Nhất Lộ Hướng Tây, Trương Noãn Nhã đã nảy sinh tình cảm và bí mật kết hôn với đạo diễn Hong Kong Hồ Diệu Huy. Tuy nhiên, cô đã bị chồng ly dị sau 8 năm chung sống. Sự nghiệp sụp đổ vì scandal, hôn nhân tan vỡ, Trương Noãn Nhã quay về quê nhà Sơn Đông (Trung Quốc) sinh sống cùng cha mẹ. Tại đây, cô quen biết Lưu Hiểu Huy - công nhân xây dựng, và là con trai của 1 chủ nông trại. Đầu năm 2025, Trương Noãn Nhã tổ chức đám cưới, với hình thức ăn uống tập thể mời cả làng cùng tham dự. Trong ngày trọng đại, vợ chồng nữ diễn viên không mặc đồ cưới, chỉ diện trang phục đời thường giản dị. Đáng chú ý, lễ cưới của Trương Noãn Noãn giản dị đến mức chỉ mời khách uống bia giá 18 NDT (tương đương 60.000 đồng).

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Trương Noãn Nhã với trai quê bị không ít người gièm pha. Lưu Hiểu Huy bị chê cười vì rước cô gái thị phi về nhà. Tuy nhiên, ông xã Trương Noãn Nhã cho biết anh không bận tâm đến quá khứ của vợ. Mẹ chồng cũng lên tiếng bênh vực, cho biết nữ diễn viên là con dâu tốt, biết quán xuyến chăm lo cho gia đình. Sau khi làm dâu nông thôn, Trương Noãn Nhã chuyển sang làm nông, nuôi gà vịt, chăm sóc vườn trái cây phụ nhà chồng. Cô còn livestream cảnh bắt gà, bán nông sản để kiếm thu nhập nhằm san sẻ kinh tế với chồng trẻ. Đầu năm nay, Trương Noãn Nhã sinh con đầu lòng ở tuổi 42.

Nguồn: 163, Sina