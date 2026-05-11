Nam ca sĩ bị hủy hoại vì 2 scandal: 1.400 ngày chịu sự xua đuổi trong showbiz, còn bị bạn thân "đâm sau lưng" đến mắc trầm cảm

Những ngày qua, đoạn video ghi lại màn biểu diễn táo bạo, bị kiếm đâm xuyên người trên sân khấu Coachella 2023 của Jackson Wang (tên tiếng trung: Vương Gia Nhĩ) - bất ngờ hot trở lại và được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Thực tế, đây chỉ là tiết mục sử dụng thủ thuật che mắt, ảo giác tinh vi do nam ca sĩ hợp tác cùng ảo thuật gia Kevin Li thực hiện trực tiếp trên sân khấu. Nhờ đạo cụ giấu kín, ánh sáng mờ ảo và tư thế ngả người ra sau đầy tự nhiên, Jackson Wang đã tạo nên 1 khoảnh khắc như bị thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể.

Màn trình diễn gây sốc của Jackson Wang tại Coachella 2023. Ảnh: Sina.

Nam ca sĩ bị kiếm đâm xuyên qua người ngay trên sân khấu. Ảnh: Sina.

Khoảnh khắc trình diễn gây sốc ấy giúp cái tên Jackson Wang được tìm kiếm khắp MXH. Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của nam nghệ sĩ chững lại rất nhiều sau khi dính liên tiếp 2 scandal tình ái, làm hình tượng của anh lao dốc không thể cứu vãn.

Bị quay lưng vì ồn ào "bắt cá nhiều tay", dính dáng đến hot girl tai tiếng Blase Loan Loan

Jackson Wang sinh năm 1994, là thành viên nổi bật của nhóm nhạc GOT7, do JYP Entertainment thành lập từ năm 2014. Anh có sự nghiệp thành công tại Hàn Quốc và được yêu thích tại Trung Quốc. Năm 2020, Vương Gia Nhĩ rời công ty quản lý JYP Entertainment, tự thành lập hãng thu âm Team Wang. Đồng thời, anh còn là giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế chính cho thương hiệu thời trang Team Wang Design.

Sau khi về Trung Quốc hoạt động, do có khả năng rap và nhảy tốt, Jackson Wang được mời làm giám khảo của các chương trình tuyển chọn tài năng. Với sự hài hước, thân thiện, anh thường xuyên được mời tham gia các show giải trí, tiêu biểu là Running Man. Jackson Wang cũng là ca sĩ solo người Trung Quốc đầu tiên biểu diễn tại Coachella.

Jackson Wang từng là cái tên rất được yêu thích tại Hàn Quốc - Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Jackson Wang ở Coachella không giúp anh vớt vát lại hình ảnh đã hoen ố trong mắt khán giả xứ tỷ dân. Mở màn cho chuỗi tai tiếng đời tư của cựu thành viên GOT7 là vào cuối tháng 2/2022. Anh bị tay săn ảnh Lưu Đại Chùy tung chứng cứ hẹn hò cùng lúc với nhiều cô gái, trong đó có ca sĩ Tống Vũ Kỳ - thành viên nhóm (G)I-DLE.

Giới paparazzi tố cáo, Jackson Wang ngoại tình sau lưng Tống Vũ Kỳ, "một chân đạp ba thuyền". 15 ngày sau khi bạn gái trở về Hàn Quốc làm việc, nam ca sĩ cho tài xế riêng đưa đón 2 cô gái lạ mặt về nhà riêng của mình. Đến ngày 22/2/2022, Jackson Wang hẹn hò Tống Vũ Kỳ khi bạn gái về lại Trung Quốc như chưa có chuyện gì xảy ra. Truyền thông Trung Quốc mỉa mai nam ca sĩ là "bậc thầy quản lý thời gian" - hẹn hò, tán tỉnh nhiều cô gái cùng lúc.

Trong lúc yêu đương với Tống Vũ Kỳ, Jackson Wang còn qua lại với 2 cô gái khác. Ảnh: Weibo.

Khi khán giả còn chưa quên chuyện Jackson Wang "cắm sừng" Tống Vũ Kỳ thì đến tháng 9 cùng năm, anh là vướng vào 1 vụ bê bối nghiêm trọng hơn. Thời điểm tài tử Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm trái phép và lộ chuyện từng đi tour 5 ngày 4 đêm với hot girl Blase Loan Loan tại Thái Lan, công chúng phát hiện Jackson Wang cũng nằm trong nhóm bạn bè của cô gái trên. Đáng chú ý, Loan Loan bị nghi vấn hành nghề mại dâm cao cấp trong showbiz Hoa ngữ.

Jackson Wang và hot girl tai tiếng từng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc, "đi tour" Thái Lan nhiều ngày cùng nhau. Không chỉ vậy, anh còn bị lộ tin nhắn bày tỏ nỗi nhớ nhung Loan Loan và tha thiết muốn gặp hot girl. Không dừng lại ở đó, mỹ nam này còn bị tố có đời sống riêng thác loạn thường xuyên lui tới các quán bar, tham gia bữa tiệc ăn chơi của Seungri (cựu thành viên nhóm BIGBANG).

Nam ca sĩ bại lộ chuyện nhắn tin tán tỉnh, du lịch Thái Lan nhiều ngày với hot girl Blase Loan Loan - người bị nghi là gái mại dâm cao cấp ở Cbiz. Ảnh: Sina.

Mặc dù Jackson Wang lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn tiêu cực về đời tư của anh, song nam ca sĩ vẫn bị công chúng quay lưng. Nhiều nhóm fan lớn, gồm những người hâm mộ đã ủng hộ nam ca sĩ 7-8 năm, tuyên bố giải tán. Tất cả bài hát và thông tin về Jackson Wang cũng bị xóa bỏ hoàn toàn trên nền tảng phát hành nhạc lớn nhất Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, đã 4 năm trôi qua, nam nghệ sĩ vắng bóng trên sóng truyền hình xứ tỷ dân.

Nam idol bị tẩy chay vì có cuộc sống riêng phức tạp, thị phi. Ảnh: Sina.

Bị bạn thân lừa đảo, suy sụp đến mắc trầm cảm nặng

Tháng 12/2025, xuất hiện trên 1 talkshow, Jackson Wang gây bàn tán khi cho biết anh đã rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, phải tạm ngưng hoạt động gần một năm vì bị bạn thân lừa số tiền tương đương 1/3 thu nhập. Không chỉ mất mát về vật chất, điều khiến nam ca sĩ tổn thương nhất là việc bị bạn bè "đâm 1 nhát chí mạng sau lưng".

Vụ việc khiến Jackson Wang mất niềm tin vào bản thân, hoài nghi mình không có mắt nhìn người, thậm chí lúc nào ngờ vực những người xung quanh có động cơ không tốt với mình. Với những ý nghĩ tiêu cực, anh lao vào rượu chè. Nam idol cho biết có lúc anh uống say đến mức nằm ngủ ngoài đường, và thậm chí có ý định làm chuyện dại dột.

Jackson Wang mắc trầm cảm nặng sau khi bị bạn thân lừa tiền. Ảnh: Sina.

Trước tình hình ngày càng tồi tệ, anh quyết định tạm dừng sự nghiệp để chữa lành tâm hồn. Nhờ có sự ở bên, động viên của người thân, bạn bè, Jackson Wang dần dần nguôi ngoai. Anh có cái nhìn thoáng hơn về sự nghiệp và cuộc sống của chính mình.

Nguồn: Sina, Sohu