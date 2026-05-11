Hình ảnh thân thiết của Miu Lê và Chi Dân

Giữa lúc Miu Lê đang là tâm điểm của nhiều luồng thông tin trái chiều trên mạng xã hội, cư dân mạng bất ngờ đào lại và chia sẻ rộng rãi loạt hình ảnh thân thiết giữa nữ ca sĩ và Chi Dân tại một sự kiện giải trí. Trong ảnh, cả hai tươi cười rạng rỡ bên nhau trước ống kính truyền thông, cho thấy mối quan hệ khá thân thiết giữa hai nghệ sĩ trong làng showbiz Việt.

Trước đó, Chi Dân từng gây chấn động dư luận khi bị cơ quan chức năng phát hiện liên quan đến chất cấm. Scandal của nam ca sĩ này từng là một trong những vụ việc gây rúng động làng giải trí Việt, khiến sự nghiệp của anh lao dốc nghiêm trọng và tên tuổi liên tục bị nhắc đến theo chiều hướng tiêu cực.

Trong bối cảnh đó, việc Miu Lê và Chi Dân từng có những khoảnh khắc thân thiết cùng nhau tại các sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng khai thác và bàn tán sôi nổi.

Nhiều người dùng mạng xã hội liên tục chia sẻ lại hình ảnh cũ kèm theo những bình luận suy đoán, đẩy sức nóng của câu chuyện lên cao.

Miu Lê hiện là một trong những nghệ sĩ đa năng được yêu mến của showbiz Việt với hơn 15 năm hoạt động trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 vừa trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 công chiếu tháng 4/2026, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đây cũng là thời điểm cô đang ở giai đoạn được chú ý nhiều hơn so với trước, khiến mọi thông tin liên quan đến cô đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.