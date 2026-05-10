Gương mặt xuống cấp phù nề không tin nổi của hoàng tử lai đẹp nhất showbiz, xem xong còn tưởng bị ảo giác

Sáng 10/5, tờ Sina đưa tin, hoàng tử lai đẹp nhất showbiz Hàn Nichkhun (2PM) vừa khiến mạng xã hội nổi sóng với diện mạo không thể nhận ra ở thời điểm hiện tại. Theo đó, xuất hiện trong 1 chương trình thực tế cùng nhóm 2PM mới đây, Nichkhun bỗng gây choáng với gương mặt tròn xoe cùng thân hình phát tướng, trông khác xa so với hình ảnh “mỹ nam thần thánh” từng khiến hàng triệu thiếu nữ khắp châu Á say đắm 1 thời.

Trước ống kính, hoàng tử lai lộ rõ mặt nọng 2 cằm cùng đường xương hàm bị mờ đi trông thấy vì tăng cân. Thậm chí, anh còn trở nên béo núc ních tới mức khiến cho khán giả không còn trông thấy phần cổ đâu. Truyền thông Hoa ngữ ước tính, Nichkhun hiện đã tăng thêm khoảng 10-15 kg so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Ký giả Sina còn nhận xét, khí chất của mỹ nam 2PM bỗng chuyển từ thiếu niên thanh tú sang hình ảnh 1 ông chú đôn hậu và hoàn toàn đánh mất aura của 1 ngôi sao sau khi trở nên phát tướng như hiện tại.

Truyền thông xứ Trung cũng đi sâu phân tích và chỉ ra 1 số nguyên nhân dẫn tới tình trạng tăng cân vùn vụt ở Nichkhun. Theo đó, ký giả Sina nhận định, hoàng tử lai sinh năm 1988 đã rời xa chế độ quản lý vóc dáng nghiêm ngặt của 1 thần tượng, đồng thời không còn giữ được tần suất tập luyện thể dục thể thao như trước. Bên cạnh đó, vụ ồn ào em gái bị chồng bạo hành cách đây 2 năm cũng được cho là 1 trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý Nichkhun và có liên quan tới việc anh tăng cân mất kiểm soát.

Nichkhun vừa trở thành tâm điểm bàn tán do ngoại hình phát tướng gây choáng, khác xa so với diện mạo thời hoàng kim nhan sắc (ảnh phải). Ảnh: Naver

Nhiều khán giả dụi mắt rất nhiều lần vẫn không tin người đàn ông trong hình là Nichkhun. 1 bộ phận netizen còn tưởng đây là 1 ông chú ngoài ngành giải trí nào đó trùng tên với thành viên 2PM. Ảnh: X

Nichkhun lộ rõ mặt nọng 2 cằm trước ống kính máy quay từ mọi góc độ. Ảnh: Sohu

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều netizen đồng loạt bày tỏ sự ngỡ ngàng, không tin nổi khi chứng kiến diện mạo phát tướng, phù nề của Nichkhun ở thời điểm hiện tại: “Trạng thái lúc này của Nichkhun sao lại thành ra như vậy? Cả người tròn trịa lên trông thấy, khác hẳn với hình ảnh thiếu niên thanh khiết năm nào. Đúng là nam thần tuổi thơ cũng không tránh khỏi chuyện bị phát tướng khi bước vào độ tuổi U40 mà”, “Cuối cùng thì chẳng còn dáng vẻ thiếu niên năm nào nữa rồi”, “Không ai có thể đánh bại được Nichkhun ở tuổi đôi mươi, ngoại trừ chính anh ấy. Hồi trẻ Nichkhun đúng chuẩn là mỹ nam đẹp hơn hoa, bây giờ thì phát tướng lên quá rõ rồi, không biết bao giờ mới giảm cân lại được như xưa nữa đây”, “Hồi đó Nichkhun và Victoria (Tống Thiến) được gọi là cặp đôi nhan sắc đỉnh cao, được ‘ship’ tưng bừng. Bây giờ ngoại hình của Victoria chẳng khác xưa là bao, còn Nichkhun thì thay đổi tới mức không thể nhận ra nổi... Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của các sao nam đúng là ngắn thật đấy” ,...

Trong khi đó, nhiều fan lại lên tiếng bênh vực Nichkhun. Theo người hâm mộ, công chúng nói chung nên dành sự chú ý tới những đóng góp thiện nguyện và các tác phẩm nghệ thuật của nam ca sĩ 8X, đồng thời nhấn mạnh sự lão hóa tự nhiên là điều không thể tránh khỏi và không đáng bị chỉ trích.

Nhiều khán giả còn lôi lại ảnh của cặp đôi huyền thoại 1 thời trong show We Got Married Nichkhun - Victoria ra để ngắm nghía vì qua nuối tiếc nhan sắc trời ban của mỹ nam 2PM. Ảnh: X

Nichkhun sinh năm 1988, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc 2PM. Nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng, được biết đến rộng rãi khắp châu Á với danh hiệu “thần tượng quái thú” nhờ thân hình vạm vỡ và khả năng thực hiện vũ đạo phức tạp. Bản thân Nichkhun là thành viên hút fan hàng đầu trong nhóm nhờ diện mạo điển trai lai 3 dòng máu Thái Lan, Trung Quốc và Mỹ.

Trong những năm gần đây, anh đẩy mạnh hoạt động solo ở mảng diễn xuất, ca hát và còn tỏa sáng trên các show tạp kỹ. Đáng chú ý, Nichkhun từng để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả xứ Trung qua show truyền hình thi đấu tài năng mang tên Theo Đuổi Ánh Sáng Đi! Anh Trai mùa 2. Nhưng tới nay, với việc tăng cân mất kiểm soát, hình tượng soái ca điển trai ngời ngời của nam idol đang bị lung lay dữ dội trong mắt nhiều khán giả.