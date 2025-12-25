Kiểu ăn được duy trì hơn 1 năm qua giúp Thủy Tiên da đẹp mướt, nhìn sang bộ móng càng thấy lựa chọn đúng đắn

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên viết: "Tự dưng sau hơn 1 năm ăn chay trường em nuôi được 1 bộ móng tay dày đẹp đến khó tin.

Từ nhỏ đến lớn móng tay em mỏng yếu như giấy, dễ lột và dễ gãy lắm.

Đã chuẩn bị tâm lý ăn chay trường là sẽ thiếu chất, tóc rụng, móng yếu, da xấu rồi… Nhưng kết quả hoàn toàn ngược logic khoa học thật khó hiểu.

P/s: Em ăn chay vì đến lúc cơ địa không thể chịu được mùi tanh thịt cá nữa, em cũng không cho rằng mình ăn chay là tốt lành gì hơn ai cả… chỉ đơn giản là chọn loại thực phẩm phù hợp hơn cho cơ thể mình thôi ạ".

Chia sẻ rất đời, không tô vẽ, không lên gân "ăn chay là chân lý", nhưng lại khiến nhiều phụ nữ giật mình: Vì sao một người từng lo thiếu chất, móng yếu, da xấu… lại nhận về kết quả ngược hẳn?

Vì sao ăn chay đúng cách có thể giúp da đẹp, móng khỏe?

Trên thực tế, khoa học dinh dưỡng hiện đại không phủ nhận lợi ích của chế độ ăn chay lành mạnh, nếu được xây dựng hợp lý.

Theo phân tích từ Trường Y Harvard và Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, ăn chay giàu thực vật mang lại 3 lợi thế lớn cho da và móng:

1. Giảm viêm âm thầm

Thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ có thể làm tăng phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể. Viêm kéo dài khiến da xỉn màu, dễ nổi mụn, móng giòn và dễ tách lớp.

Chế độ ăn chay giàu rau xanh, đậu, hạt, trái cây cung cấp polyphenol, flavonoid và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm từ gốc, nuôi dưỡng da và móng bền vững hơn.

2. Dồi dào vitamin và khoáng chất "nuôi móng"

Móng tay khỏe cần biotin, kẽm, sắt, magie, vitamin B, những vi chất có rất nhiều trong:

Đậu lăng, đậu gà, đậu nành

Các loại hạt (hạnh nhân, óc chó, hạt bí)

Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn

Khi hệ tiêu hóa "dễ thở" hơn nhờ ăn thực vật, khả năng hấp thu vi chất cũng được cải thiện, từ đó phản ánh ra bên ngoài bằng móng dày, ít gãy, da sáng hơn.

3. Hệ tiêu hóa khỏe, da và móng hưởng lợi

Theo WHO, sức khỏe da liên quan chặt chẽ đến hệ ruột. Chế độ ăn chay giàu chất xơ giúp:

Nuôi lợi khuẩn đường ruột

Giảm táo bón, đầy hơi

Hạn chế tích tụ độc tố

Khi ruột khỏe, da ít nổi mụn, móng mọc đều và chắc hơn là điều hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Ngoài da và móng, ăn chay còn mang lại những lợi ích gì?

Nhiều nghiên cứu lớn cho thấy, người ăn chay khoa học có xu hướng:

Giảm nguy cơ tim mạch

Ổn định mỡ máu, huyết áp

Kiểm soát cân nặng tốt hơn

Cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng, ít mệt mỏi

Đặc biệt với phụ nữ sau 30 tuổi, khi nội tiết bắt đầu dao động, chế độ ăn thiên về thực vật giúp giảm áp lực cho gan, thận và hệ nội tiết, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da.

Nhưng ăn chay thế nào để đẹp thật, khỏe thật?

Ăn chay không đồng nghĩa với chỉ ăn rau luộc và cơm trắng. Để tránh thiếu chất, phụ nữ cần lưu ý:

Bổ sung đạm thực vật đầy đủ từ đậu, nấm, đậu hũ

Đừng quên vitamin B12, sắt, omega-3 (có thể từ tảo, hạt lanh, hạt chia)

Hạn chế đồ chay chế biến sẵn nhiều muối, dầu

Lắng nghe cơ thể, không ép mình theo khuôn mẫu

Như Thủy Tiên chia sẻ, cô ăn chay không vì "cao đạo" hơn ai, mà vì cơ thể không còn chịu được mùi tanh thịt cá. Đó chính là tinh thần cốt lõi của dinh dưỡng hiện đại: Ăn thứ phù hợp với mình.

Bạn có sẵn sàng ăn chay giống ca sĩ Thủy Tiên hay chưa?

