Bé gái 11 tuổi hiến tạng cứu sống 4 người tại Hàn Quốc

(Ảnh minh họa: Yonhap)

Một bé gái 11 tuổi tại Hàn Quốc, mang trong mình ước mơ trở thành tiếp viên hàng không, đã ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh viêm màng não, nhưng sự sống của em tiếp tục được nối dài khi 4 bệnh nhân khác được cứu nhờ nghĩa cử hiến tạng cao đẹp của gia đình.

Theo Cơ quan Điều phối hiến tạng Hàn Quốc (KODA), ngày 23/12, em Kim Ha-eum, 11 tuổi, đã hiến phổi, gan và 2 quả thận tại Bệnh viện Đại học Soonchunhyang Cheonan vào đầu tháng trước, trước khi qua đời trong tình trạng chết não. Trước đó, vào tháng 8, Kim bất ngờ than đau đầu khi đang ngủ và được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán em mắc viêm màng não. Dù được điều trị tích cực, Kim không hồi tỉnh và tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi.

Trong những ngày túc trực tại phòng chăm sóc tích cực, gia đình Kim vẫn nuôi hy vọng phép màu sẽ đến. Tuy nhiên, khi được các bác sĩ thông báo khả năng hồi phục gần như không còn, gia đình đã phải đối mặt với quyết định vô cùng khó khăn. Theo KODA, sau khi nhìn thấy thông tin về hiến tạng tại bệnh viện và được đội ngũ y tế tư vấn, gia đình Kim đã lựa chọn hiến tạng với mong muốn sự ra đi của em có thể mang lại sự sống và niềm an ủi cho những người khác.

Bé Kim Ha-eum (Ảnh: Korea Organ Donation Agency)

Kim Ha-eum là con út trong gia đình, sinh đúng đêm Giáng sinh. Em được mọi người nhớ đến như một cô bé giàu tình cảm, thường xuyên nói lời "con yêu mọi người", có tính cách năng động, yêu thích nhảy múa trước đám đông và đặc biệt say mê du lịch. Ước mơ lớn nhất của Kim là trở thành tiếp viên hàng không để được bay đến nhiều nơi trên thế giới.

Chia sẻ trong nỗi đau mất con, mẹ của Kim, chị Yang Ah-reum, nghẹn ngào nói: "Mẹ xin lỗi vì phải tiễn con đi quá sớm. Mong con ở trên bầu trời có thể làm mọi điều con thích và được nghỉ ngơi bình yên".

Giám đốc KODA Lee Sam-yeol nhấn mạnh, nghĩa cử của Kim và gia đình đã gieo "hạt mầm sẻ chia sự sống" đầy ý nghĩa. Ông bày tỏ hy vọng câu chuyện của bé gái 11 tuổi tràn đầy ước mơ này sẽ trở thành nguồn động viên cho nhiều người, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình vì trái tim nhân hậu và quyết định đầy nhân văn.

Câu chuyện của Kim Ha-eum không chỉ để lại niềm tiếc thương, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về lòng nhân ái và giá trị của sự sống, vượt lên trên mất mát và đau thương.