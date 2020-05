Khuôn mặt cô dâu Cao Bằng 62 tuổi sau phẫu thuật thẩm mỹ có nhiều thay đổi bất ngờ

Cặp đôi người Cao Bằng Thu Sao – Hoa Cương với chuyện tình chênh lệch đến 35 tuổi chưa bao giờ hết gây chú ý từ cộng đồng mạng. Trong đó, có vẻ như cô dâu Thu Sao luôn ý thức được vấn đề tuổi tác của mình nên đã khá nhiều lần đi trùng tu nhan sắc. Mới đây nhất, bất chấp những biến chứng có thể xảy đến với sức khỏe, Thu Sao vẫn tiếp tục chỉnh sửa khuôn mặt với hi vọng có được vẻ đẹp hoàn hảo nhất.

Hình ảnh Thu Sao mặt sưng phù, băng bó nhiều chỗ đã khiến cư dân mạng không khỏi cảm thán, nhiều ý kiến cho rằng có vẻ như cô đang cố gắng chịu đau để làm chiêu trò câu like. Chi phí bỏ ra cho lần làm đẹp này khoảng 50 triệu đồng, và không dừng lại ở đó, chờ sau khi ổn định, Thu Sao sẽ còn tiếp tục thực hiện căng da mặt để níu kéo thanh xuân nữa.

Cô dâu Thu Sao khoe hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ.

Và thành quả hậu phẫu thuật cũng được Thu Sao sớm bật mí. Trong buổi chụp ảnh cưới với chồng mới đây nhất, chân dung Thu Sao đã lộ diện. Gương mặt cô dâu nhìn khá mới lạ với đường nét không còn nhạt nhòa và làn da cũng căng hơn.

Và đây là thành quả mới được tiết lộ.

Tuy vậy, một số ý kiến vẫn không tin vào thành quả này lắm và cho rằng hiệu ứng đó chẳng qua chỉ là do make up và dùng app chỉnh sửa hình ảnh. Có người thẳng thắn nói rằng, năm nay đã 62 tuổi thì nhan sắc sẽ không thể như lúc còn trẻ nữa, Thu Sao nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn thay vì cứ mãi chạy theo những nút like trên mạng xã hội mà can thiệp dao kéo liên tục như vậy.

Trước đó, Thu Sao đã từng làm phẫu thuật trẻ hóa da mặt, làm răng sứ, tắm trắng và hút mỡ cấy mu bàn tay.