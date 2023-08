Tại Nghị quyết số 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ các hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Chuẩn bị kỹ các nội dung, báo cáo, dự án luật trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Nghiên cứu, điều chỉnh và bổ sung tính năng của Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử theo hướng phân quyền quản trị đến cấp huyện. Chỉ đạo Sở Tư pháp các địa phương không yêu cầu người dân cung cấp bản sao Căn cước công dân khi làm thủ tục liên thông Đăng ký khai sinh và các giấy tờ cần thiết khác.

Tiếp tục đẩy mạnh 02 dịch vụ liên thông; phát triển ít nhất 10 tiện ích trên các ứng dụng VneID

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII; các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh tại các địa bàn chiến lược.

Tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó cứu nạn, cứu hộ và phòng chống thiên tai. Triển khai thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Tổ chức triển khai nhanh, có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để thực hiện thống nhất, đồng bộ, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 02 dịch vụ liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí".

Đẩy mạnh triển khai các tiện ích trên VneID, phấn đấu đến cuối năm 2023 phát triển ít nhất 10 tiện ích trên các ứng dụng VneID và có ít nhất 20 triệu người dân sử dụng với tỉ lệ người dân sử dụng ứng dụng VneID hàng tháng tăng từ 3% - 5%.