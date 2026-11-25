Đậu bắp thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình dưới dạng luộc, xào hoặc nấu canh. Nhưng nếu thử biến tấu một chút, loại rau xanh quen thuộc này lại có thể trở thành món chiên giòn hấp dẫn. Đậu bắp được nhồi nhân tôm thịt, áo một lớp bột mỏng rồi chiên vàng. Bên ngoài giòn rụm, bên trong là phần nhân mềm ngọt, thơm vị tôm và thịt, ăn nóng rất cuốn.

Món này không chỉ lạ miệng mà còn có hình thức khá đẹp. Khi cắt đôi, phần nhân hồng trắng nằm gọn bên trong lớp đậu bắp xanh, rất thích hợp để đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Nguyên liệu:

250g đậu bắp.

150g tôm bóc vỏ.

100g thịt lợn xay.

1 tép tỏi, hành lá, tiêu.

Bột chiên giòn, một ít bột mì.

Nước mắm, hạt nêm và dầu ăn.

Cách làm:

Đậu bắp rửa sạch, cắt bỏ phần cuống cứng nhưng giữ nguyên thân. Dùng dao rạch một đường dọc theo quả, nhẹ nhàng lấy bớt phần hạt bên trong để tạo khoảng trống nhồi nhân. Không nên rạch quá sâu hoặc làm đứt đôi quả đậu.

Ảnh minh họa

Tôm băm nhỏ hoặc giã hơi nhuyễn, trộn cùng thịt lợn xay, tỏi băm, hành lá, chút nước mắm, hạt nêm và tiêu. Nhồi phần nhân vào bên trong từng quả đậu bắp, dùng tay ép nhẹ để nhân nằm chắc, không bị rơi ra khi chiên.

Pha bột chiên giòn với nước theo hướng dẫn trên bao bì, tạo hỗn hợp có độ sánh vừa phải. Lăn nhẹ từng quả đậu bắp qua một lớp bột mì mỏng trước, sau đó nhúng vào bột chiên giòn. Lớp bột mì giúp bột áo bám tốt hơn trên bề mặt đậu.

Đun nóng dầu trong chảo, cho đậu bắp vào chiên ở lửa vừa. Trở đều các mặt để lớp vỏ vàng giòn, đồng thời phần nhân bên trong chín hoàn toàn. Khi đậu bắp chuyển màu vàng đẹp mắt, vớt ra giấy thấm dầu.

Mẹo để món ăn ngon: Nên chọn đậu bắp non, quả vừa phải và có kích thước tương đối đồng đều. Nhân tôm thịt không nên nhồi quá đầy vì khi chiên dễ bung. Nếu quả đậu bắp to, bạn có thể chiên lâu hơn ở lửa vừa để nhân chín kỹ mà lớp vỏ không bị cháy.

Món đậu bắp nhồi tôm thịt chiên giòn ngon nhất khi ăn nóng, chấm cùng tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt. Để thành mâm cơm đầy đủ hơn, có thể ăn kèm sườn nướng mật ong, nộm củ sen và bát canh chua cá. Một món chiên giòn thơm, một món nướng đậm vị, thêm nộm thanh mát và canh nóng là đủ tạo nên bữa cơm vừa ngon mắt vừa đổi vị cho cả nhà.