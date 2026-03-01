Tối 28/2, tập cuối của Running Man Vietnam vừa lên sóng đã khiến khán giả không khỏi xôn xao. Đây chính là tập đặc biệt từng được chiếu rạp và mang về doanh thu 38 tỷ đồng trước khi phát sóng truyền hình. Sau khi rời rạp, phiên bản đầy đủ mới chính thức được công chiếu trên sóng, và ngay lập tức gây chú ý với loạt tình huống dở khóc dở cười.

Nhân vật khiến dân tình bàn tán nhiều nhất chính là Anh Tú Atus. Ở thử thách mở màn, các người chơi bị đặt trên một bàn xoay khổng lồ, sau đó bị chỏng ngược và phải dùng chính cơ thể để đẩy bóng bowling về phía mục tiêu. Ngay từ khi chuẩn bị bước vào trò chơi, Anh Tú Atus đã lộ rõ vẻ hoang mang. Nam ca sĩ còn "pha trò" xin chuẩn bị sẵn túi vì sợ nôn.

Thế nhưng, chỉ sau một vòng quay đầu tiên, tình trạng của Anh Tú nhanh chóng trở nên bất ổn. Anh xanh mặt, mất thăng bằng và phải nhờ đến sự hỗ trợ của ê-kíp cũng như dàn cast để đưa ra ngoài nghỉ ngơi. Hình ảnh Anh Tú bật khóc không ngừng sau đó khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi đây là lần hiếm hoi công chúng thấy anh trong trạng thái yếu ớt như vậy.

Anh Tú Atus và Quang Tuấn rơi vào tình trạng bất ổn vì trò chơi ở Running Man Việt (Clip: Running Man Việt)

Anh Tú phải trang bị túi chống nôn khi bắt đầu trò chơi (Ảnh: Running Man Việt)

Sau 1 vòng xoay, Anh Tú Atus cúi mặt, lộ rõ vẻ đau đớn khiến ai cũng hoang mang (Ảnh: Running Man Việt)

Dàn cast phải hỗ trợ Anh Tú ngồi xuống ổn định (Ảnh: Running Man Việt)

Chưa bao giờ thấy Anh Tú Atus đến mức này! (Ảnh: Running Man Việt)

Nam ca sĩ chia sẻ mình bị tiền đình nặng và vốn không dám tham gia các trò cảm giác mạnh. Tuy nhiên, vì tinh thần chương trình, anh vẫn cố gắng thử sức. Ở thử thách tiếp theo, Anh Tú buộc phải vắng mặt và để Lê Nhân thay thế tham gia phần thi. Khi sức khỏe ổn định hơn, Anh Tú mới có thể quay lại với trò xé bảng tên quen thuộc.

Anh Tú phải bỏ lỡ 1 vòng chơi, đến thử thách xé bảng tên mới trở lại (Ảnh: Running Man Việt)

Không chỉ Anh Tú gặp vấn đề sức khỏe, Quang Tuấn cũng rơi vào tình trạng tương tự vì tiền đình. Nam diễn viên vẫn cố gắng hoàn thành 2 vòng quay trước khi quyết định dừng lại. Đáng chú ý, Ninh Dương Lan Ngọc đã chủ động xin bỏ cuộc để Quang Tuấn có thể nghỉ ngơi, cho thấy tinh thần đồng đội và sự quan tâm giữa các thành viên.

Trên sóng, Trấn Thành cũng lên tiếng xin khán giả thông cảm vì những tình huống ngoài ý muốn, đồng thời bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của các thành viên.

Quang Tuấn cũng rơi vào tình trạng giống Anh Tú vì bị tiền đình (Ảnh: Running Man Việt)

Đáng chú ý, sau tất cả những bất ổn sức khỏe ở chặng đầu, Anh Tú Atus lại chính là cái tên được xướng lên ở ngôi vị quán quân mùa này. Việc một người từng xanh mặt, bật khóc vì tiền đình ở thử thách đầu tiên lại có màn lội ngược dòng để giành chiến thắng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Anh Tú cho thấy tinh thần không bỏ cuộc và sự bền bỉ đáng nể. Chiến thắng này vì thế càng trở nên đặc biệt, không chỉ là kết quả của chiến thuật mà còn là dấu ấn của một hành trình vượt qua giới hạn bản thân.