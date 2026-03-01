Tình hình sức khỏe của NSƯT Hoài Linh

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai của nam danh hài – đã chia sẻ hình ảnh hậu trường một buổi diễn, kèm lời nhắn đầy lạc quan: "Diễn gần 4 tiếng mà anh Hoài Linh vẫn khỏe, vẫn đầy năng lượng. Nhìn anh phơi phới còn hơn mấy đứa em nữa, thấy mừng ghê. Chắc cũng nhờ… ổ bánh mì trong hình".

Dòng trạng thái hóm hỉnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự yên tâm khi thấy nam nghệ sĩ vẫn hoạt động sân khấu với tinh thần tích cực, dẻo dai dù đã trải qua nhiều biến cố sức khỏe trước đó.

Dương Triệu Vũ chia sẻ hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh trong một buổi biểu diễn gần đây

Nghệ sĩ Hoài Linh từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu vào năm 2021 và phải điều trị trong thời gian dài. Đến năm 2024, anh cho biết bệnh có dấu hiệu di căn nhẹ, nên phải uống thuốc duy trì lâu dài, đồng thời đối mặt với chứng mất ngủ kéo dài hơn 20 năm.

Dù vậy, người thân của nam nghệ sĩ nhiều lần lên tiếng trấn an công chúng. Ca sĩ Dương Triệu Vũ từng khẳng định anh trai "vẫn khỏe, ăn ngon, ngủ kỹ, cười giòn tan mỗi ngày", đồng thời cho biết ngoại hình có phần sạm nắng chỉ vì quay phim ngoài trời chứ không phải bệnh nặng như tin đồn.

Hoài Linh hiện sống kín tiếng, nhưng vẫn tích cực diễn sân khấu, đóng phim

Sau biến cố sức khỏe và ồn ào đời tư, Hoài Linh sống kín tiếng hơn, hạn chế mạng xã hội và giảm bớt tần suất tham gia gameshow. Thay vào đó, anh tập trung diễn sân khấu, đóng phim chọn lọc và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Những chia sẻ mới nhất của Dương Triệu Vũ cho thấy tình trạng sức khỏe của Hoài Linh hiện ổn định. Dù phải dùng thuốc duy trì và giữ chế độ làm việc phù hợp tuổi tác, nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, năng lượng tích cực mỗi khi bước lên sân khấu.