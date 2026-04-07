Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung từng là chương trình gây bão khắp châu Á, giúp nhiều thiên thần nhí trở nên nổi tiếng, nhận được sự yêu mến và quan tâm từ công chúng. Thôi Nhã Hàm (sinh năm 2012) là 1 trong số đó. Tại mùa 4 của chương trình (2016), nhóc tỳ có gương mặt bầu bĩnh dễ thương, trông rất giống với nhân vật hoạt hình này, đã cùng nam thần đấu kiếm Đổng Lực tạo thành cặp bố - con được triệu người yêu mến. Không chỉ vậy, Thôi Nhã Hàm còn cùng An Cát - quý tử của nam diễn viên Sa Dật, tạo thành cặp "Song Hye Kyo Quảng Đông và Song Joong Ki Đông Bắc (Trung Quốc)" với nhiều tương tác ngộ nghĩnh, đáng yêu trên show,

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau ống kính máy quay, Thôi Nhã Hàm lại là đứa trẻ bị cha mẹ vắt kiệt sức, biến thành công cụ kiếm tiền từ khi mới 4 tuổi.

Đứa trẻ không có tuổi thơ, bị cha mẹ xem là "cỗ máy in tiền"

Theo tờ Sina, Thôi Nhã Hàm được cha mẹ định hướng đi theo con đường nghệ thuật từ khi mới chào đời. Năm 3 tuổi, cô bé bắt đầu làm mẫu ảnh nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và biết làm các biểu cảm đáng yêu. Với tính cách lanh lợi hoạt bát, không ngại tương tác với ống kính hay biểu diễn trên sân khấu, Nhã Hàm đã được mời tham gia chương trình thực tế Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế bản Trung. Show truyền hình thực tế này giúp Thôi Nhã Hàm đã nổi tiếng càng nổi tiếng hơn, trở thành sao nhí đắt giá của giới quảng cáo, phim truyền hình và điện ảnh.

Thôi Nhã Hàm được trả hàng triệu NDT tiền cát-xê cho mỗi công việc, thậm chí từng ký hợp đồng quảng cáo lên đến 1 triệu NDT (khoảng hơn 3,3 tỷ đồng) khi chỉ mới 4-5 tuổi. Khi thu nhập của Thôi Nhã Hàm ngày càng tăng, tham vọng của bố mẹ sao nhí này cũng ngày càng lớn. Họ nhận show không ngừng cho con gái, biến Thôi Nhã Hàm thành cỗ máy kiếm tiền của gia đình. Tính riêng trong năm 2017, sao nhí phải tham gia 5 chương trình thực tế và đóng hàng loạt bộ phim truyền hình, điện ảnh mà phụ huynh đã ký hợp đồng.

Đỉnh điểm là trong 1 show truyền hình, Thôi Nhã Hàm đã khóc nức nở thú nhận cô bé lâu rồi không được về nhà, không được gặp cha mẹ vì phải đi làm kiếm tiền nuôi em trai. Không chỉ vậy, Thôi Nhã Hàm còn được trông thấy nằm ngủ gục trên bàn vì quá mệt mỏi sau 1 ngày quay dài. Trong hoàn cảnh đó, cha mẹ của sao nhí này tỏ ra thờ ơ không quan tâm, mải mê bấm điện thoại. Nghi vấn Thôi Nhã Hàm bị cha mẹ biến thành "công cụ kiếm tiền" gây sóng dư luận. Nhiều khán giả đã lên tiếng chỉ trích cha mẹ Nhã Hàm vắt kiệt sức của con gái, khiến cho đứa trẻ không có tuổi thơ trọn vẹn.

Trước áp lực dư luận, cha Thôi Nhã Hàm cam kết giảm bớt số lượng công việc, đảm bảo cân bằng việc học và làm nghệ thuật của con gái. Nhưng chỉ được 1 thời gian, mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ, công chúng vẫn thấy Thôi Nhã Hàm miệt mài chạy show. Nguyên nhân là cha mẹ sợ cô bé lớn lên không còn nét dễ thương nên muốn tận dụng tuổi thơ của Nhã Hàm để kiếm thật nhiều tiền. Lúc này, khán giả tỏ ra vô cùng bất bình, đồng thời không khỏi thương cảm, xót xa cho số phận của sao nhí đình đám showbiz. Về sau, khi cơ quan quản lý ra lệnh hạn chế hoạt động của trẻ vị thành niên, bảo vệ trẻ em trong ngành nghệ thuật, Thôi Nhã Hàm mới thoát khỏi cảnh kiếm tiền nuôi gia đình.

Nhan sắc sau 10 năm gây sốc của Thôi Nhã Hàm

Bẵng đi một thập kỷ, mới đây, hình ảnh Thôi Nhã Hàm trên 1 video quảng cáo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí nhận không ra cô bé năm nào khi chứng kiến diện mạo hiện tại của Nhã Hàm ở tuổi 14. Không còn mái tóc xoăn, cặp kính gọng tròn, gương mặt bầu bĩnh của năm 4 tuổi trên show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế , Thôi Nhã Hàm hiện tại ra dáng thiếu nữ với gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tắp và nụ cười rạng rỡ cuốn hút.

Tờ 163 khen ngợi Nhã Hàm mang khí chất ngọt ngào giống Điền Hi Vi và gương mặt hao hao nữ ca sĩ Đan Y Thuần. Thôi Nhã Hàm được nhận xét là sao nhí "dậy thì thành công", sở hữu "vẻ đẹp, sức hút nâng tầm theo độ tuổi" và hứa hẹn sẽ mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz trong tương lai.

Theo tờ Sina, Thôi Nhã Hàm hiện dành phần lớn thời gian cho việc học. Sao nhí này thi thoảng mới đóng quảng cáo, quay phim. Thôi Nhã Hàm đã góp mặt trong loạt tác phẩm truyền hình và điện ảnh như Em Là Tốt Nhất Thế Gian, 20 Bất Hoặc, Sa Khâu Trùng Bạo và mới nhất là Hoan Hỉ Nhất Gia Nhân (đang chờ lên sóng trong năm 2026). Nhã Hàm được giới chuyên môn đánh giá có khả năng diễn xuất, tương lai đầy triển vọng.

Nguồn: Sina, Sohu