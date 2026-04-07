Shin Se Kyung đang hẹn hò Jin BTS

Sáng 7/4, tờ Koreaboo cho hay “nữ hoàng mặt đơ” Shin Se Kyung (phim Gia Đình Là Số 1) vừa dính tin hẹn hò nam thần Jin đến từ nhóm nhạc đình đám BTS. Theo nguồn tin, 2 ngôi sao được cho là sử dụng đồ đôi, đàng trai còn bí mật tặng quà cho đối phương.

Chưa dừng lại ở đó, Shin Se Kyung đã không quản đường xa tới xem concert của Jin, điều này càng khiến nghi vấn hẹn hò của 2 nghệ sĩ lan rộng và trở nên bùng nổ khắp mạng xã hội. Được biết, mỹ nhân bị ghét nhất Gia Đình Là Số 1 từng đảm nhận vai nữ chính trong MV Don’t Say You Love Me của Jin hồi tháng 5 năm ngoái.

Shin Se Kyung lọt vào ống kính “team qua đường” khi tới xem concert của Jin. Ảnh: Koreaboo

Shin Se Kyung - Jin còn gây xôn xao với hình ảnh nghi dùng đồ đôi. Ảnh: Koreaboo

Chưa hết, Shin Se Kyung đã nhận được vật phẩm mới phát hành của BTS. Từ đây, công chúng nhận định đích thân Jin đã tặng món đồ này cho bạn gái tin đồn. Ảnh: Koreaboo

Mối quan hệ giữa Shin Se Kyung - Jin đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong sáng 7/4. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả tin rằng Jin - Shin Se Kyung thực sự đang hẹn hò, thậm chí đã bí mật yêu đương lén lút suốt gần 1 năm qua. Nhưng song song với đó, nhiều fan lại nhấn mạnh, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn Jin đang hẹn hò mỹ nhân họ Shin và vẫn cần chờ người trong cuộc lên tiếng phản hồi.

Nhìn chung, phản ứng của công chúng dành cho Shin Se Kyung không hề gay gắt như 1 số bạn gái tin đồn của các thành viên BTS khác. Theo ký giả Koreaboo, điều này xuất phát từ việc nữ minh tinh họ Shin rất nổi tiếng tại Kbiz, được nhận xét là xứng đôi với Jin. Dù Shin Se Kyung bị khá nhiều khán giả ghét bỏ vì lối diễn xuất đơ cứng, tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận được danh tiếng và độ nhận diện cao ngút ngàn của cô ở Hàn Quốc.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Jin lẫn Shin Se Kyung đều chưa có động thái phản hồi về nghi vấn hẹn hò đang phủ kín mạng xã hội trong sáng 7/4.

Công chúng đang nín thở dõi theo “nhất cử nhất động” của 2 ngôi sao giữa “tâm bão”. Ảnh: X

Chuyện tình cảm của Shin Se Kyung

Chuyện tình cảm của Shin Se Kyung là một trong những khía cạnh khiến hình ảnh của cô nhiều năm liền bị bao phủ bởi tranh cãi, dù thực tế nữ diễn viên khá kín tiếng và hiếm khi chủ động chia sẻ đời tư. Mối quan hệ công khai hiếm hoi của cô là với Kim Jong-hyun vào năm 2010, thời điểm cả hai đều đang ở đỉnh cao sự chú ý. Tuy nhiên, ngay sau khi tin hẹn hò được xác nhận, Shin Se Kyung nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận fan quá khích. Áp lực dư luận, đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ idol, đã khiến chuyện tình này kết thúc chóng vánh chỉ sau vài tháng, để lại nhiều tiếc nuối nhưng cũng góp phần định hình cách công chúng nhìn nhận cô trong những năm sau đó.

Sau mối tình với Jonghyun, Shin Se Kyung gần như không công khai thêm bất kỳ mối quan hệ nào. Dù vậy, cô vẫn liên tục bị cuốn vào các tin đồn tình ái, tiêu biểu là nghi vấn liên quan đến Nam Joo Hyuk. Dù không có bằng chứng xác thực, những lời đồn đoán này vẫn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến cô một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích. Điều đáng nói là trong nhiều trường hợp, Shin Se Kyung không lên tiếng phản hồi, lựa chọn im lặng trước dư luận, càng khiến những câu chuyện chưa được kiểm chứng có cơ hội lan rộng và bị thổi phồng.

Việc liên tục bị soi mói đời tư đã khiến chuyện tình cảm của Shin Se Kyung không còn đơn thuần là câu chuyện cá nhân, mà trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh công chúng của cô. Không ít khán giả gắn những định kiến tiêu cực với nữ diễn viên, thậm chí quy chụp cô là nguyên nhân gây ra những rắc rối trong các mối quan hệ, dù phần lớn đều xuất phát từ tin đồn thiếu cơ sở. Chính điều này góp phần khiến cô bị “ghét oan” trong một thời gian dài, khi mọi động thái liên quan đến đời tư đều dễ dàng bị diễn giải theo hướng tiêu cực.

Shin Se Kyung sinh năm 1989, bắt đầu đóng phim khi vừa tròn 15 tuổi. Cô vụt nổi tiếng vào năm 2009 qua 2 tác phẩm truyền hình ăn khách Nữ Hoàng Seon Deok và Gia Đình Là Số 1 phần 2. Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên 9X liên tục gây bàn tán nhờ màn đóng chính trong các phim đáng chú ý như Vua Thời Trang, Cô Gái Nhìn Thấy Mùi Hương, Lục Long Tranh Bá, Cô Dâu Thủy Thần, Niên Sử Ký Arthdal: Thanh Gươm Của Aramun,... Bên cạnh danh tiếng đạt được, cô cũng có không ít anti-fan do lối diễn xuất đơ cứng, 1 màu.

Trong khi đó, Jin sinh năm 1992, nhỏ hơn Shin Se Kyung 2 tuổi. Nam ngôi sao là anh cả của nhóm nhạc toàn cầu BTS do tập đoàn giải trí HYBE thành lập và quản lý. Ngoài những sản phẩm âm nhạc chung với nhóm BTS, Jin cũng có nhiều hoạt động solo nổi bật, đạt được thành tích đáng khen ngợi trên các bảng xếp hạng tại Hàn cũng như thế giới.