Không thành tích khủng, không IELTS, nữ sinh Bến Tre vẫn xuất sắc giành học bổng "đỉnh", kinh nghiệm gói gọn trong 2 từ

Gợi ý cấu trúc của một câu chuyện mạch lạc: SOAR

S - Settings - who what when where why, how. (Ai cái gì khi ở đâu, tại sao, như thế nào)

O - Obstacles- what are some internal and external challenges you encountered. (Một số thách thức bên trong và bên ngoài bạn gặp phải là gì).

A- Actions- what actions did you take to resolve the situation. (Bạn đã thực hiện những gì để giải quyết tình huống này).

R- Results - what was the lesson or the impact of this experience. (Bài học, tác động từ những trải nghiệm).