Mỗi lần gia đình Thân vương William và Vương phi Kate xuất hiện cùng nhau, ba người con George, Charlotte và Louis luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nếu Charlotte thường được khen bởi sự chững chạc, còn Louis nổi tiếng với những biểu cảm tinh nghịch, thì lần này, chính tình anh em giữa George và Louis lại trở thành điểm nhấn khiến nhiều người yêu mến.

Tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2026 diễn ra ở Glasgow, Scotland, Hoàng tử George vừa có lần xuất hiện đầu tiên sau khi bước sang tuổi 13. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình ngày càng trưởng thành, cậu còn khiến người hâm mộ chú ý bởi cách luôn để mắt tới em trai trong suốt thời gian tham dự sự kiện.

Ở nhiều khoảnh khắc được ghi lại, George thường xuyên quay sang trò chuyện với Louis, mỉm cười trước những phản ứng đáng yêu của em và cùng em theo dõi các nội dung thi đấu. Dù chỉ là những cử chỉ rất nhỏ, chúng vẫn đủ để nhiều người cảm nhận được sự quan tâm tự nhiên mà cậu anh dành cho em út.

Một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất là khi Vương tử Louis bất ngờ đội thử một chiếc mũ bucket tại khu vực trải nghiệm của sự kiện. Với vẻ mặt đầy hào hứng, Louis vô tư tạo dáng như bao cậu bé cùng tuổi. Đứng bên cạnh, George không giấu được nụ cười, bật cười trước sự tinh nghịch của em trai. Đó là một khoảnh khắc rất đời thường nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.

Không có nghi thức Hoàng gia hay những khuôn phép cứng nhắc, chỉ đơn giản là hai anh em cùng cười với nhau giữa một ngày đi xem thể thao. Chính những khoảnh khắc như vậy khiến công chúng nhớ rằng, phía sau những danh xưng như người kế vị ngai vàng hay thành viên Hoàng gia, George và Louis vẫn chỉ là hai cậu bé đang lớn lên cùng nhau.

Nhiều người theo dõi Hoàng gia Anh nhận xét rằng George ngày càng ra dáng anh cả. Khi còn nhỏ, cậu thường là người được bố mẹ nắm tay trong các sự kiện công khai. Giờ đây, George đã cao lớn hơn, bình tĩnh hơn và dường như luôn vô thức quan sát để đảm bảo em trai không bỏ lỡ những điều thú vị xung quanh.

Trong khi đó, Louis vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng quen thuộc. Cậu út của gia đình xứ Wales luôn tò mò với mọi thứ, thích khám phá và không ngần ngại thể hiện cảm xúc. Chính sự đối lập thú vị giữa một George điềm đạm và một Louis hồn nhiên lại tạo nên những tương tác rất dễ thương mỗi khi hai anh em ở cạnh nhau.

Đối với Thân vương William và Vương phi Kate, việc các con giữ được sự gắn bó luôn là điều được công chúng đánh giá cao. Dù mang trên mình những trách nhiệm đặc biệt của Hoàng gia, George, Charlotte và Louis vẫn được bố mẹ tạo điều kiện để có một tuổi thơ gần gũi, được cùng nhau đi xem thể thao, tham gia các hoạt động ngoài trời và chia sẻ những trải nghiệm như nhiều gia đình khác.

Sau khoảng thời gian Vương phi Kate điều trị ung thư và dần trở lại với các hoạt động công khai, những lần cả gia đình xuất hiện bên nhau càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Hình ảnh ba anh em cười nói, quan tâm lẫn nhau khiến nhiều người cảm nhận được sự gắn kết của gia đình xứ Wales sau những thử thách đã trải qua.

Có lẽ điều khiến khoảnh khắc giữa George và Louis chạm đến cảm xúc của nhiều người không phải vì họ là thành viên Hoàng gia, mà bởi đó là hình ảnh quen thuộc trong bất kỳ gia đình nào: một người anh mỉm cười trước trò nghịch ngợm của em, một cậu em vô tư tận hưởng niềm vui và cả hai cùng tạo nên những ký ức tuổi thơ đáng nhớ. Khi George bước vào tuổi thiếu niên và Louis cũng lớn lên từng ngày, chắc chắn cả hai sẽ còn có nhiều trách nhiệm hơn trong tương lai. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều đẹp nhất vẫn là họ có thể đồng hành cùng nhau, cùng cười, cùng lớn lên và trở thành chỗ dựa của nhau. Đôi khi, giữa rất nhiều sự kiện lớn và những nghi thức trang trọng, chính những khoảnh khắc giản dị ấy mới là điều khiến công chúng nhớ lâu nhất.