Là người sẽ kế vị ngai vàng Bỉ trong tương lai, Công chúa Elisabeth luôn nằm trong nhóm thành viên hoàng gia châu Âu được quan tâm mỗi khi xuất hiện. Mới đây, cô góp mặt tại lễ cưới của Isabel von Habsburg-Lothringen và Carlos de Palacio y Gaytán de Ayala, diễn ra tại Nhà thờ Dòng Tên (Jesuit Church) ở Vienna, Áo.

Dù đám cưới quy tụ nhiều khách mời thuộc giới quý tộc và hoàng gia châu Âu, Elisabeth vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ lựa chọn trang phục vừa thanh lịch vừa hợp xu hướng.

Nhân vật chính của bộ trang phục là chiếc váy midi màu xanh lá của thương hiệu Maje. Thiết kế có phần bèo nhún mềm mại ở cổ và tay áo, phom dáng nữ tính nhưng không quá cầu kỳ, mang đúng tinh thần của những buổi tiệc cưới mùa hè.

Điều khiến giới yêu thời trang chú ý hơn cả là gam xanh lá mà Elisabeth lựa chọn. Đây được xem là một trong những màu sắc nổi bật của mùa hè 2026, xuất hiện liên tục trong các bộ sưu tập và được nhiều fashionista lăng xê thời gian gần đây. Sắc xanh tươi mang đến cảm giác trẻ trung, mát mắt nhưng vẫn đủ sang trọng khi xuất hiện trong những sự kiện trang trọng.

Để hoàn thiện tổng thể, Công chúa Elisabeth phối thêm clutch cùng tông và mũ fascinator của Maison Fabienne Delvigne. Cách phối đồng điệu từ đầu đến chân giúp bộ trang phục trông hài hòa mà vẫn nổi bật giữa dàn khách mời.

Tuy nhiên, món đồ khiến nhiều người nhận ra ngay chính là đôi giày cao gót Gianvito 105 Suede Pumps màu Praline của Gianvito Rossi. Đây cũng là mẫu giày đã gắn liền với hình ảnh của Vương phi Kate trong nhiều năm qua.

Nếu theo dõi phong cách của Vương phi Kate, không khó để bắt gặp bà nhiều lần diện mẫu giày này với đủ màu sắc khác nhau. Thiết kế mũi nhọn, gót cao thanh mảnh cùng phom dáng tối giản giúp đôi giày gần như không bao giờ lỗi mốt, đồng thời rất dễ kết hợp với váy công sở, váy dự tiệc hay trang phục hoàng gia.

Việc Elisabeth lựa chọn đúng mẫu giày yêu thích của Vương phi Kate cũng cho thấy đây đang là một trong những thiết kế kinh điển được nhiều thành viên hoàng gia châu Âu tin dùng. Không cần quá cầu kỳ hay chạy theo các xu hướng ngắn hạn, chỉ một đôi giày có phom đẹp cũng đủ giúp tổng thể trở nên sang trọng và tinh tế.

Nhiều người nhận xét Công chúa Elisabeth ngày càng định hình phong cách riêng: trẻ trung hơn các thành viên hoàng gia thế hệ trước nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực cần có của một người sẽ trở thành nữ vương trong tương lai. Mỗi lần xuất hiện, cô đều ưu tiên những thiết kế thanh lịch, màu sắc nhã nhặn và ít khi mắc lỗi thời trang.

Với màn xuất hiện lần này, Elisabeth không chỉ ghi điểm nhờ diện đúng xu hướng màu sắc của mùa hè 2026 mà còn tiếp tục khẳng định sức hút của những món đồ "kinh điển" trong tủ đồ hoàng gia. Và có lẽ, đôi giày Gianvito Rossi mà Vương phi Kate yêu thích vẫn sẽ tiếp tục là món đầu tư đáng giá cho những ai theo đuổi phong cách thanh lịch, vượt thời gian.

*Theo marieclaire