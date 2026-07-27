Trong chiêm tinh học, hiện tượng nghịch hành không có nghĩa là hành tinh di chuyển ngược lại theo đúng nghĩa vật lý. Đây là hiện tượng quan sát từ Trái Đất khi hành tinh dường như đi lùi trên bầu trời. Dù chỉ là hiệu ứng thị giác, các nhà chiêm tinh cho rằng đây là khoảng thời gian năng lượng của hành tinh trở nên hướng nội, buộc con người phải nhìn lại những vấn đề còn dang dở.

Sao Thủy nghịch hành thường nổi tiếng hơn vì xuất hiện nhiều lần trong năm và gắn với hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười. Trong khi đó, Sao Thổ nghịch hành ít được nhắc đến hơn nhưng lại được xem là một "bài kiểm tra đường dài". Vậy nếu xét về mức độ ảnh hưởng đến tiền bạc, công việc và cảm xúc, hành tinh nào mới thực sự đáng ngại hơn?

Sao Thủy nghịch hành: Những rắc rối đến rất nhanh và rất dễ nhận ra

Nếu từng ký nhầm hợp đồng, gửi email sai người, điện thoại hỏng đúng lúc cần nhất hay lỡ chuyến bay vì nhầm lịch, rất có thể bạn đã đổ lỗi cho Sao Thủy nghịch hành. Trong chiêm tinh, Sao Thủy đại diện cho giao tiếp, tư duy, công nghệ, giấy tờ, phương tiện đi lại và các giao dịch. Khi nghịch hành, những lĩnh vực này được cho là dễ phát sinh lỗi hơn bình thường. Đó là lý do nhiều người cảm thấy mình liên tục gặp những sự cố nhỏ nhưng gây phiền toái: máy tính đột nhiên hỏng, dữ liệu biến mất, đơn hàng giao nhầm, hiểu lầm trong công việc hay kế hoạch phải thay đổi vào phút chót.

Về tài chính, những khoản hao hụt trong giai đoạn này thường đến từ các chi phí phát sinh ngoài dự kiến như sửa xe, sửa điện thoại, mua lại thiết bị, hủy vé, thanh toán nhầm hoặc ký kết thiếu cẩn trọng. Phần lớn đều là những khoản tiền không quá lớn nhưng xuất hiện dồn dập, khiến nhiều người có cảm giác "tiền cứ thế đội nón ra đi". Điểm đáng chú ý là tác động của Sao Thủy nghịch hành thường diễn ra nhanh và rõ ràng. Bạn gần như có thể nhận thấy ngay khi mọi thứ bắt đầu trục trặc.

Sao Thổ nghịch hành: Không ồn ào nhưng tạo áp lực kéo dài

Nếu Sao Thủy giống một cơn mưa bất chợt thì Sao Thổ nghịch hành lại giống một mùa đông kéo dài.

Sao Thổ được gọi là "hành tinh của nghiệp quả", đại diện cho trách nhiệm, kỷ luật, giới hạn, thời gian và những bài học trưởng thành. Vì vậy, khi nghịch hành, nó ít tạo ra những sự cố tức thời mà buộc con người phải đối diện với những vấn đề đã tồn tại từ lâu nhưng cố tình né tránh. Bạn có thể cảm thấy công việc chững lại, dự án tiến triển chậm, trách nhiệm ngày càng nhiều hoặc liên tục bị thử thách về sự kiên nhẫn. Có người phải đối diện với áp lực tài chính kéo dài, có người nhận ra mối quan hệ hiện tại không còn phù hợp, cũng có người buộc phải thay đổi cách sống vì sức khỏe phát tín hiệu cảnh báo. Khác với Sao Thủy, ảnh hưởng của Sao Thổ thường âm thầm và kéo dài nhiều tháng. Điều khiến nhiều người mệt mỏi không phải một sự cố lớn mà là cảm giác mọi thứ tiến triển chậm hơn mong muốn.

Về tiền bạc, hành tinh nào khiến bạn "đau ví" hơn?

Nếu chỉ xét những khoản chi phát sinh trong thời gian ngắn, Sao Thủy nghịch hành thường là cái tên được nhắc đến nhiều hơn. Bạn có thể phải sửa xe, thay điện thoại, mất tiền vì nhầm lẫn giấy tờ hoặc gặp sự cố khi mua bán. Những khoản tiền này tuy không quá lớn nhưng xuất hiện liên tiếp, tạo cảm giác tài chính bị xáo trộn.

Tuy nhiên, nếu nhìn trong dài hạn, Sao Thổ nghịch hành lại có khả năng tạo ra những ảnh hưởng sâu hơn.

Ví dụ, một công việc không còn phù hợp nhưng bạn vẫn cố bám trụ có thể khiến thu nhập trì trệ trong nhiều tháng. Một quyết định đầu tư thiếu kỷ luật từ trước có thể bộc lộ điểm yếu đúng lúc Sao Thổ nghịch hành. Hay việc trì hoãn học thêm kỹ năng cũng khiến bạn bỏ lỡ cơ hội tăng thu nhập. Nói cách khác, Sao Thủy khiến bạn mất tiền vì những sai sót nhỏ, còn Sao Thổ khiến bạn trả giá cho những quyết định dài hạn hoặc những bài học chưa hoàn thành.

Về cảm xúc, Sao Thổ thường "nặng" hơn

Nhiều người mô tả Sao Thủy nghịch hành là khoảng thời gian hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn đó thường sớm qua đi. Trong khi đó, Sao Thổ nghịch hành lại dễ khiến con người tự chất vấn bản thân. Bạn có thể cảm thấy mình đang đứng yên, mất phương hướng hoặc liên tục phải đối mặt với những thử thách lặp đi lặp lại. Đây cũng là giai đoạn nhiều người suy nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp, hôn nhân, gia đình hay mục tiêu sống. Những quyết định đưa ra trong thời gian này đôi khi mang tính bước ngoặt. Chính vì tác động đến nền tảng cuộc sống nên nhiều nhà chiêm tinh đánh giá Sao Thổ nghịch hành tuy ít ồn ào nhưng lại có sức ảnh hưởng sâu sắc hơn.

Có nên quá lo lắng khi hai hành tinh cùng nghịch hành?

Thực tế, việc nhiều hành tinh nghịch hành cùng lúc không phải hiện tượng hiếm trong chiêm tinh học. Điều quan trọng là hiểu đúng ý nghĩa của chúng. Chiêm tinh không khẳng định rằng nghịch hành sẽ khiến ai đó chắc chắn gặp xui xẻo hay mất tiền. Thay vào đó, đây được xem là khoảng thời gian thích hợp để rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện những gì còn dang dở.

Trong giai đoạn Sao Thủy nghịch hành, bạn nên kiểm tra kỹ giấy tờ, dữ liệu, lịch hẹn, hợp đồng và hạn chế đưa ra quyết định quá vội vàng. Còn với Sao Thổ nghịch hành, đây là lúc nhìn lại những mục tiêu dài hạn, xem xét cách quản lý tài chính, kỷ luật làm việc và trách nhiệm với chính bản thân. Những bài học được học trong giai đoạn này có thể giúp bạn tránh được nhiều rủi ro về sau.

Nếu phải chọn hành tinh nào "hao tài tốn của" hơn, câu trả lời sẽ phụ thuộc vào góc nhìn.

Sao Thủy nghịch hành dễ tạo ra những khoản chi bất ngờ, những rắc rối nhỏ nhưng liên tục khiến bạn cảm thấy cuộc sống đảo lộn. Trong khi đó, Sao Thổ nghịch hành không khiến ví tiền "chảy máu" ngay lập tức, nhưng lại buộc bạn đối diện với những vấn đề cốt lõi về công việc, tài chính và định hướng cuộc sống. Những thay đổi trong giai đoạn này thường sâu sắc và kéo dài hơn.

Dù vậy, điều đáng nhớ nhất là chiêm tinh học không xem nghịch hành là "án phạt" từ vũ trụ. Nhiều người đã tìm thấy cơ hội sửa sai, thay đổi công việc, xây dựng thói quen tốt hoặc cải thiện các mối quan hệ chính trong những giai đoạn này. Thay vì chỉ chờ đợi vận xui đi qua, việc chuẩn bị kỹ càng, chi tiêu cẩn trọng và sẵn sàng học hỏi từ những trải nghiệm mới chính là cách biến một chu kỳ nghịch hành thành cơ hội để trưởng thành.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.