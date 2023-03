Không phải Song Hye Kyo hay Jennie, đây là 3 mỹ nhân được xem là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc

Showbiz Hàn được xem là vườn hoa với trăm hoa đua nở với vô số mỹ nam mỹ nữ. Người ta nói đùa rằng ở showbiz Hàn, vơ vội cũng được người đẹp để chứng minh rằng yêu cầu về nhan sắc đối với nghệ sĩ Hàn rất cao.

Cũng vì thế, nhan sắc của các nghệ sĩ Hàn thường là hình mẫu yêu thích của fan hâm mộ. Nhắc tới những mỹ nhân showbiz người ta dễ dàng gọi tên nhưng người đẹp như Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun... Còn những cô gái xu hướng thời đại thì chắc chắn không thể bỏ qua những cô nàng của BLACKPINK như Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa.

Tại Hàn việc phẫu thuật thẩm mỹ theo người nổi tiếng là chuyện vô cùng bình thường, năm 2018, đây cũng là quốc gia có tỉ lệ phẫu thuật thẩm mỹ theo bình quân đầu người cao nhất thế giới. Truyền thông Hàn cho biết, trong văn hóa Hàn Quốc thì phẫu thuật thẩm mỹ là 1 bước cao hơn của trang điểm. Chính vì thế, tại Hàn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trở nên khá thông dụng.

Thông thường, nhiều người khi đến các bệnh viên phẫu thuật thẩm mỹ sẽ hay chia sẻ về hình mẫu mà mình hướng tới trong nhan sắc. Theo các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, ở các bệnh viên cũng thường hay treo ảnh của các ngôi sao làm ví dụ.

Tuy nhiên, qua thời gian hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ cũng dần thay đổi. 3 cô gái thường xuyên được nhắc tới trong các cuộc trò chuyện về phẫu thuật thẩm mỹ là Oh Yeon Seo, Shin Se Kyung và Winter (aespa).

1. Shin Se Kyung

Shin Se Kyung sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và ngọt ngào. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp với những đường nét nữ tính. Đặc biệt sống mũi cao tự nhiên càng tôn lên vẻ ngoài thanh thoát của Shin Se Kyung. Một điều đặc biệt ở nhan sắc của Shin Se Kyung khiến mọi người yêu thích đó chính là vẻ ngoài thanh tú ngây thơ sẽ khiến bạn trẻ hơn so với tuổi thật của mình.

Theo đánh giá đây có lẽ là lý do mà 70-80% khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ lựa chọn Shin Se Kyung là hình mẫu.

Shin Se Kyung từng bị nghi vấn đã chỉnh sửa nhan sắc, nhiều ý kiến cho rằng người đẹp đã cắt mắt hai mí và chỉnh mũi. "Shin Se Kyung phẫu thuật thẩm mỹ" là cụm từ gắn liền với nữ diễn viên trong suốt thời gian hoạt động. Tuy nhiên, trước những nghi vấn về nhan sắc nữ diễn viên khẳng định: "Tôi không chỉnh sửa nhan sắc".

2. Oh Yeon Seo

Oh Yeon Seo được xem là "sản phẩm" thành công của công nghệ dao kéo. Thời điểm mới vào nghề, Oh Yeon Seo sở hữu nhan sắc ở mức trung bình so với tiêu chuẩn khắt khe của showbiz Hàn với những đường nét gương mặt không có gì nổi bật, thậm chí còn bị nhận xét là kém xinh bởi làn da ngăm đen rám nắng.

Ở thời điểm hiện tại, Oh Yeon Seo sở hữu nhan sắc được nhiều người ưa chuộng với đôi mắt to tròn lung linh, má lúm đồng tiền cùng đôi môi hững hờ dễ thương. Bên cạnh hình tượng ngây thơ thanh tú của Shin Se Kyung thì vẻ ngoài gợi cảm của Oh Yeon Seo cũng là hình mẫu được nhiều người ưa chuộng.

3. Winter (aespa)

Nhiều người từng nghĩ rằng các thành viên nhóm BLACKPINK sẽ trở thành hình mẫu thẩm mỹ thì trái lại, cô gái đến từ nhóm aespa của SM lại chính là hình mẫu nhiều cô gái trẻ hướng tới trong lĩnh vực nhan sắc. Theo đánh giá của các bác sĩ thẩm mỹ, Winter đã dùng phương pháp cắt mí mắt, nâng mũi và làm gọn hàm.

Trước đó, người đẹp sở hữu phần mũi to làm hạn chế nhan sắc. Hiện tại, Winter được đánh giá sở hữu vẻ ngoài như các cô nàng AI không có thực với tỉ lệ siêu chuẩn.

Đôi mắt to, sóng mũi cao và khuôn mặt siêu nhỏ đã giúp Winter trở thành hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người theo đuổi hình ảnh xinh đẹp hoàn hảo mang chút lạnh lùng khí chất của Winter.

Nguồn: Naver