Món ăn dân dã được quốc tế khen ngợi

Miến lươn là món ăn truyền thống của người Việt từ lâu đã chiếm vị trí đặc biệt trong lòng thực khách trong và ngoài nước. Với hương vị đậm đà, nguyên liệu bổ dưỡng và cách chế biến công phu, miến lươn không chỉ là món ăn quen thuộc trong ẩm thực miền Trung và miền Bắc, mà còn là một đại diện ẩm thực Việt được Chương trình Great Big Story của kênh CNN đã đưa vào danh sách 7 món ăn sáng ngon nhất thế giới. Mỗi bát miến lươn là một bản giao hưởng của vị ngọt thanh từ nước dùng, độ giòn tan của thịt lươn chiên và sự mảnh mai mềm mại của sợi miến đậu xanh.

Miến lươn là món ăn truyền thống của người Việt từ lâu đã chiếm vị trí đặc biệt trong lòng thực khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Vnexpress)

Bắt nguồn từ miền Trung, vươn xa ra cả nước

Theo Vnexpress, miến lươn có xuất xứ từ Nghệ An, vùng đất nổi tiếng với món cháo lươn, súp lươn và miến lươn. Từ những nguyên liệu địa phương sẵn có như lươn đồng, miến dong, người dân nơi đây đã sáng tạo nên món miến lươn độc đáo, mang đậm phong vị miền Trung. Theo thời gian, món ăn này lan rộng ra Hà Nội, Bắc Ninh và các tỉnh phía Bắc, mỗi nơi lại có cách biến tấu khác nhau.

Tại Hà Nội, miến lươn nhanh chóng chiếm được cảm tình của thực khách nhờ hương vị thanh tao, phù hợp khẩu vị người Bắc. Quán Miến Lươn Đông Thịnh trên phố Hàng Điếu với hơn 40 năm tuổi đời đã trở thành biểu tượng ẩm thực và được Michelin Guide trao danh hiệu Bib Gourmand vào năm 2024, nhấn mạnh sự kết hợp giữa "chất lượng và giá cả hợp lý".

Thành phần, cách làm và biến thể vùng miền đa dạng

Theo Dân Việt, nguyên liệu chính của món miến lươn bao gồm: lươn đồng (làm sạch, lọc xương), miến đậu xanh, nước dùng ninh từ xương lươn và xương ống, hành phi, rau răm, hành lá, tiêu và ớt. Có ba biến thể phổ biến:

Miến lươn nước: Miến được trụng chín, chan nước dùng đậm đà, lươn chiên giòn phủ lên trên, thêm chút rau răm, tiêu và hành phi. Nước dùng trong, thanh, có hậu ngọt từ xương và thịt lươn.

Miến lươn có tới 3 biến thể khác nhau. (Ảnh: Điện máy Xanh)

Miến lươn trộn (khô): Miến trộn cùng nước mắm pha tỏi ớt, dầu hành, ăn cùng lươn giòn và rau thơm. Mỗi đũa miến vừa dai, vừa thơm, vừa đậm vị.

Miến lươn xào: Lươn xào chung với miến và rau củ, nêm đậm đà, tạo thành món ăn dậy mùi, hợp khẩu vị người ưa món mặn mà.

Miến lươn Nghệ An thường sử dụng lươn mềm xào lăn, nêm nghệ tươi, nước mắm nguyên chất và ăn kèm rau răm, hành tăm. Trong khi đó, Hà Nội ưa chuộng lươn chiên giòn, nước dùng thanh và cách bày trí tinh tế.

Giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa văn hóa

Miến lươn được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Theo Vietnamnet, lươn là thực phẩm giàu protein, sắt, vitamin A, B12 và omega-3 rất tốt cho tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch. Miến đậu xanh ít tinh bột xấu, không chứa gluten, phù hợp với người ăn kiêng. Nước dùng từ xương ninh lâu giàu canxi và collagen tự nhiên.

Lươn là thực phẩm giàu protein, sắt, vitamin A, B12 và omega-3 rất tốt cho tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch. (Ảnh: Vinmec)

Đây là món ăn vừa ngon, vừa nhẹ bụng, có thể dùng vào bất kỳ bữa nào trong ngày từ điểm tâm sáng đến bữa trưa hay bữa tối thanh nhẹ. Đặc biệt, món ăn này cũng phản ánh tinh thần "khéo ăn, khéo nấu" của người Việt luôn biết tận dụng nguyên liệu địa phương để sáng tạo nên những món ăn cân bằng giữa hương vị và sức khỏe.

Với người Nghệ An, miến lươn gắn liền với tuổi thơ, với những buổi sáng sớm đi chợ hoặc chiều mưa ghé quán ven đường. Còn với người Hà Nội, một bát miến lươn là lựa chọn tinh tế cho bữa ăn thanh đạm, tao nhã giữa lòng phố cổ.

Miến lươn trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Năm 2024, quán Miến Lươn Đông Thịnh (Hà Nội) được Michelin Guide trao danh hiệu Bib Gourmand, ghi nhận món miến lươn là một trong những món ăn "có chất lượng xuất sắc với mức giá hợp lý". Báo Lao Động cũng đưa tin đây là quán miến lươn duy nhất tại Hà Nội lọt vào Michelin Guide 2024.

Năm 2024, quán Miến Lươn Đông Thịnh (Hà Nội) được Michelin Guide trao danh hiệu Bib Gourmand. (Ảnh: Giang Huy)

Không chỉ dừng lại ở đó, CNN và các kênh ẩm thực quốc tế từng nhiều lần nhắc đến miến lươn như một món ăn "đáng thử" khi đến Việt Nam. Những video khám phá ẩm thực của các food blogger như Mark Wiens, Sonny Side (Best Ever Food Review Show) hay kênh Migrationology đều dành nhiều lời khen ngợi cho món ăn này, đặc biệt là phiên bản Nghệ An đậm đà và bản Hà Nội thanh tao.

Miến lươn còn được xem là một phần của trải nghiệm ẩm thực Việt đích thực trong các tour du lịch ẩm thực, lễ hội văn hóa, và được nhiều nhà hàng Việt tại nước ngoài đưa vào thực đơn.

Giá cả phù hợp nhiều đối tượng thực khách

Miến lươn không chỉ ghi điểm nhờ hương vị tinh tế và giá trị dinh dưỡng, mà còn bởi mức giá hợp lý, phù hợp với nhiều tầng lớp thực khách. Trên thực tế, giá một phần miến lươn hiện nay dao động từ 30.000 đến 65.000 đồng, tuỳ theo khu vực, nguyên liệu và cách chế biến. Tại các quán ăn bình dân ở Nghệ An, nơi được xem là cái nôi của món ăn này, giá một tô miến lươn nước hoặc miến lươn xào chỉ từ 30.000 – 40.000 đồng, mang đậm phong vị miền Trung và rất được người dân địa phương ưa chuộng.

Miến lươn không chỉ ghi điểm nhờ hương vị tinh tế và giá trị dinh dưỡng, mà còn bởi mức giá hợp lý, phù hợp với nhiều tầng lớp thực khách. (Ảnh: Giang Huy)

Trong khi đó, tại Hà Nội và TP.HCM, đặc biệt ở các quán lâu đời hoặc nổi tiếng, giá một phần miến lươn thường cao hơn, dao động từ 45.000 – 60.000 đồng. Một số địa điểm như Miến Lươn Đông Thịnh (Hà Nội), được Michelin Guide vinh danh, có mức giá từ 45.000 – 55.000 đồng cho một bát miến lươn nước hoặc trộn vẫn được đánh giá là hợp lý so với chất lượng món ăn. Ngay cả trong các nhà hàng cao cấp hay khu du lịch, miến lươn cũng hiếm khi vượt quá 70.000 đồng/phần, giữ được tính phổ thông và dễ tiếp cận.

Chính nhờ mức giá phải chăng mà miến lươn trở thành món ăn quen thuộc không chỉ trong bữa sáng của người dân xứ Nghệ, mà còn có mặt trong thực đơn của nhiều quán ăn, nhà hàng từ Bắc chí Nam, phục vụ cả khách địa phương lẫn du khách quốc tế. Với chi phí hợp lý, món ăn này hội tụ đủ các yếu tố: ngon miệng, bổ dưỡng, dễ tiếp cận, góp phần củng cố vị thế của miến lươn trong bản đồ ẩm thực Việt Nam.

Địa chỉ nổi tiếng và phản ứng thực khách

Một số địa chỉ nổi tiếng để thưởng thức miến lươn:

Miến lươn Đông Thịnh (87 Hàng Điếu, Hà Nội): Nước dùng trong, lươn giòn, miến dai, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích hương vị tinh tế và truyền thống.

Miến lươn bà Lan (Vinh, Nghệ An): Lươn mềm, vị đậm, nêm nghệ đặc trưng đúng phong cách xứ Nghệ.

Nhà hàng Miến Lươn Ngọc Linh (TP.HCM): Biến tấu miến lươn thành các món trộn, lẩu và xào hấp dẫn.

Thực khách trong và ngoài nước đều yêu thích món miến lươn bởi sự hòa quyện giữa thanh và đậm, mềm và giòn. "Lần đầu ăn miến lươn ở Hà Nội, tôi bị cuốn hút ngay bởi hương thơm nhẹ nhàng và vị giòn tan của lươn chiên", một du khách Hàn Quốc chia sẻ. Nhiều người nước ngoài còn học cách tự làm miến lươn tại nhà sau chuyến đi Việt Nam.

Tiềm năng quảng bá và phát triển

Với đặc điểm gọn nhẹ, dễ ăn, bổ dưỡng và mang đậm bản sắc vùng miền, miến lươn có tiềm năng trở thành "món ăn biểu tượng" trong chiến lược quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới. Việc kết hợp món ăn này vào các tour du lịch văn hóa ẩm thực, chương trình giới thiệu ẩm thực Việt tại nước ngoài là hướng đi khả thi.

Miến lươn từ một món ăn đặc sản ở Nghệ An đã vươn lên thành biểu tượng ẩm thực được Michelin ghi nhận và quốc tế tán thưởng. (Ảnh: Mia)

Miến lươn cũng rất phù hợp với mô hình kinh doanh hiện đại như food truck, cửa hàng take-away, nhà hàng fusion… Nếu được đầu tư đúng cách, món ăn này hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm xuất khẩu văn hóa ẩm thực, bên cạnh phở, bún chả hay gỏi cuốn.

Miến lươn từ một món ăn đặc sản ở Nghệ An đã vươn lên thành biểu tượng ẩm thực được Michelin ghi nhận và quốc tế tán thưởng. Vị ngọt thanh của nước dùng, sự giòn tan của lươn, độ dai mềm của miến và mùi thơm của rau răm tạo nên món ăn khiến ai từng nếm thử đều nhớ mãi. Không quá lời khi nói rằng: Miến lươn là món ăn gây thương nhớ và là một trong những tinh hoa ẩm thực Việt.

(Tham khảo Vnexpress, Lao động, CNN)